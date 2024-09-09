Специалист «Фобоса»: Землю ожидает двойной солнечный удар

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На Земле во вторник, после 18 часов, начнется магнитная буря из-за двойного солнечного удара. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в своем телеграм-канале.

Эксперт рассказал, что в последние дни на Солнце были зарегистрированы несколько выбросов плазмы, все они были направлены мимо нашей планеты. Однако в субботу на видимой стороне звезды произошел крупный выброс, который, по словам Леуса, весьма вероятно заденет Землю своим краем.

«Это стало причиной прогнозирования на вечер вторника 10 сентября магнитных бури слабого и среднего уровня, класса G1-G2. С вероятностью около 30% в северной половине европейской части страны возможны полярные сияния», – написал в своем телеграм-канале специалист.

При этом утром в понедельник Солнце выбросило новую крупную массу плазмы в направлении Земли. Облако солнечного вещества размерами около 30 млн км движется со скоростью примерно 800 км/с и достигнет нашей планеты примерно за 50 часов. Таким образом приход солнечных масс ожидается в середине среды, 11 сентября.

«Данный сценарий означает, что Землю ожидают два удара солнечного вещества, которые, скорее всего, могут слиться в одну магнитную бурю продолжительностью около суток», – резюмировал Леус и отметил, что магнитная буря начнется после 18 часов 10 сентября и продлится до полудня следующего дня, пик ожидается после полуночи.