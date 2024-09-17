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Специалист центра погоды «Фобос»: На Земле началась сильная магнитная буря
Очень сильная магнитная буря началась на Земле 17 сентября в 6:00 мск. Об этом написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Телеграм-канале.
Он отметил, что эта буря была ожидаемой и началась с большой задержкой.
«Большая часть массы солнечного вещества задела нашу планету своим краем и практически в течение всего вчерашнего дня и большей части минувшей ночи геомагнитное поле находилось в слабо возмущенном состоянии, которое так и не переросло в магнитные бури. Индекс Кр, отражающий уровень возмущений магнитосферы Земли, колебался около отметки в 4 единицы», - написал Леус.
Однако позже, по его словам, где-то после 3 часов ночи по мск Землю накрыла очень плотная масса выброса, в результате которой и началась та самая резкая магнитная буря. Причем она быстро достигла класса G4 (самая сильная).
«Скорее всего, в ближайшие часы магнитная буря будет постепенно ослабевать», - предполагает Леус, подчеркнув, что буря полностью прекратиться во второй половине дня (17 сентября).
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