Специалист АО «Транснефть — Прикамье» — в числе лучших молодых изобретателей

Начальник товарно-транспортной службы по учету нефтепродуктов Казанского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть — Прикамье» Эмиль Нурисламов стал одним из победителей Республиканского конкурса «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан».

Конкурс проводился в три этапа по разделам «Рационализаторство» и «Изобретательство» в различных номинациях. На суд жюри Эмиль Нурисламов представил изобретение «Способ очистки резервуаров путем диспергирования отложений и устройство для его осуществления». Разработка способствует сокращению времени на очистку резервуаров от донных отложений и оптимизации процесса в целом. Эксперты высоко оценили оригинальное авторское решение и приложенный к нему расчет экономического эффекта. В результате изобретатель стал обладателем диплома I степени в номинации «Подготовка и переработка нефти», кубка и нагрудного знака.

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

Цель конкурса — поддержка и стимулирование изобретательского и рационализаторского труда, создание площадки для общения и обмена опытом, выявление научно-технического потенциала работников предприятий. Организаторами состязания выступили Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли региона, Общество рационализаторов и изобретателей Республики Татарстан, Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан.

«Транснефть — Прикамье» — крупное предприятие, которое эксплуатирует значительное количество устройств и оборудования, использует множество современных технологий. Внедряя новые технологии и оборудование, мы обеспечиваем эффективность производства и его непрерывное совершенствование», — отметил Эмиль Нурисламов.

Молодой изобретатель — неоднократный участник и победитель корпоративных конкурсов среди специалистов ПАО «Транснефть», международной молодежной научной конференции «Нефть и газ — 2022» и других состязаний в сфере науки и технологий, автор статей в научных журналах и специализированных изданиях.