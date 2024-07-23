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Спецгостем праздника «Я выбираю небо!» в Казани станет группа Dabro
3 августа в столице Татарстана, у Центра семьи «Казан», состоится авиационный праздник «Я выбираю небо!». Гостей ожидает выступления группы Dabro и татарстанских артистов, сообщает Минпромторг РТ в своем телеграм-канале.
«Мероприятие направлено на популяризацию авиации среди населения, вовлечение молодежи в авиаотрасль, повышение престижа инженерно-технических специальностей», — отмечается в сообщении.
Помимо Dabro, на сцену выйдут кавер-группа «Мингазoff group», победители фестиваля «Наше время — Безнең Заман» — коллективы предприятий республики, трио «Версия», заслуженные артисты РТ Ильгиз Закиев и Владимир Шнитко, трио «Булгар кызлары», группа «A’Nik и Игнат Изотов», артисты татарской эстрады Ильсур и Гульназ Шарипяновы, Ильгиз Шайхразиев, группа MIB.
Также будет организована «Аллея профориентации», в которой примут участие Казанский вертолетный завод, Казанский авиазавод, КМПО, Электроприбор, КОМЗ, Технопарк «Идея», Завод Элекон, КНИТУ-КАИ и другие. Начало праздника — 17 часов.
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