Спецгостем праздника «Я выбираю небо!» в Казани станет группа Dabro

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

3 августа в столице Татарстана, у Центра семьи «Казан», состоится авиационный праздник «Я выбираю небо!». Гостей ожидает выступления группы Dabro и татарстанских артистов, сообщает Минпромторг РТ в своем телеграм-канале.

«Мероприятие направлено на популяризацию авиации среди населения, вовлечение молодежи в авиаотрасль, повышение престижа инженерно-технических специальностей», — отмечается в сообщении.

Помимо Dabro, на сцену выйдут кавер-группа «Мингазoff group», победители фестиваля «Наше время — Безнең Заман» — коллективы предприятий республики, трио «Версия», заслуженные артисты РТ Ильгиз Закиев и Владимир Шнитко, трио «Булгар кызлары», группа «A’Nik и Игнат Изотов», артисты татарской эстрады Ильсур и Гульназ Шарипяновы, Ильгиз Шайхразиев, группа MIB.

Также будет организована «Аллея профориентации», в которой примут участие Казанский вертолетный завод, Казанский авиазавод, КМПО, Электроприбор, КОМЗ, Технопарк «Идея», Завод Элекон, КНИТУ-КАИ и другие. Начало праздника — 17 часов.