Общество 29 марта 2026 15:58

СПЧ: высока вероятность, что Телеграм выполнит требования российского законодательства

Председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов заявил ТАСС, что существует высокая вероятность выполнения командой Телеграма требований российского законодательства. В этом случае работа мессенджера в РФ будет восстановлена.

По словам Ионова, есть большая вероятность, что команда мессенджера договорится с российской стороной и выполнит необходимые условия, особенно в части противодействия экстремизму и блокировки каналов, угрожающих национальной безопасности. Он также отметил, что требования РФ являются абсолютно адекватными.

Напомним, в августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки через мессенджер, объяснив это тем, что Телеграм использовался для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений. Ведомство приняло решение о замедлении сервисов из-за систематического нарушения мессенджером требований федерального закона.

Фильм «Проект «Конец света»: Райан Гослинг во чреве Тау Кита

