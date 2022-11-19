СПЧ призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений ВСУ

Комиссия Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека по международному сотрудничеству в области прав человека призвала создать международную комиссию, которая будет расследовать преступления солдат ВСУ и воюющих на их стороне боевиков. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы призываем создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и воюющих на их стороне боевиков, провести всестороннее расследование всех известных фактов и добиться наказания виновных в соответствии с нормами международного и национального права», — сказано в заявлении СПЧ.

В тексте говорится, что члены СПЧ не осознают, что призывы могут остаться без ответа европейских правозащитников, поэтому обращение в первую очередь направлено к ООН и правозащитным организациям Азии, Африки и Латинской Америки.