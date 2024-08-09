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СПЧ потребует от международных органов признать террором действия ВСУ в Курской области
Совет по правам человека обратится к международным органам с требованием признать террористический характер действий ВСУ в Курской области. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
«Готовится обращение в соответствующие международные организации, в том числе правозащитные, с требованием признать террористический характер действий киевского режима в Курской области», – сказал Фадеев агентству ТАСС.
Он отметил, что действия ВСУ в Курской области – это преднамеренные убийства мирных жителей. «Это очевидные преступления – правила ведения войны требуют по возможности, чтобы не пострадали объекты религии, искусства, науки. Очевидно, что обстрел монастыря был проведен намеренно <...> Считаю необходимым выявить всех причастных к этим преступлениям с украинской стороны», – подчеркнул Фадеев.
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