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«Спасти жизни ребят»: умелицы Агрызского района проведут мастер-класс по плетению сетей
В преддверии Дня матери в Агрызском районе состоится мастер-класс по изготовлению и плетению маскировочных сетей, которые будут отправлены на передовую и станут надёжной защитой для ребят на СВО. Мероприятие запланировано на 24 ноября в 14 часов перед началом концерта ко Дню матери в районном Доме культуры города Агрыза.
Мастер-класс проведут умелицы села Варзи-Омга, а поможет в этом команда из деревни Ямурзино. Сельские активистки покажут, как подготавливать ткани, как нарезать их на ленты, растягивать на станках и другие моменты. Жительницы Агрызского района славятся тем, что активно занимаются не только изготовлением маскировочных сетей, но и заготавливают домашнюю лапшу, травяные чаи, сладкие угощения для бойцов.
«Благородное дело набирает популярность у жителей района, и, самое главное, даёт очень весомый практический результат: мы регулярно направляем масксети бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Они помогают спасать жизни ребят и приближать нашу общую Победу. Нет ничего важнее!» — отмечают в пресс-службе района.
Ранее на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО президент России Владимир Путин отметил:
«<...> это не какой-то пафосный шумный праздник, но всё-таки день, который наполнен особым, очень добрым содержанием и подчеркивает присущее всем народам нашей страны отношение к маме — уважение, почитание, преклонение».
Материал подготовлен при участии Ляйсиры Зигангараевой.
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