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«Спасти жизнь, даже не узнав, кому»: прокуроры и глава Минздрава РТ стали донорами крови
Ежегодно в Татарстане донорская кровь помогает спасти 40 тысяч жизней. Сегодня внести свой вклад в благое дело решили прокурор Татарстана, глава республиканского Минздрава и военный прокурор Казанского гарнизона. Как это было, наблюдал «Татар-информ».
«Каждый сотый татарстанец – донор»
Сегодня ко Всемирному дню донора крови присоединились Министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин, прокурор Татарстана Илдус Нафиков и военный прокурор Казанского гарнизона Мунко Цыренов.
Они вместе приехали в Республиканский центр крови рано утром, чтобы сдать кровь. Перед залом донаций все трое сдали кровь из пальца и побеседовали с терапевтом. К слову, так проверяют здоровье у всех, кто желает стать донором. Врач дает заключение каждому потенциальному донору, позволяет ли состояние его здоровья сдать кровь.
Главный врач Республиканского центра крови Рамиль Тураев рассказал журналистам, что акция, посвященная Всемирному дню донора, в РЦК продолжается всю неделю. Прокурор Татарстана, военный прокурор Казанского гарнизона и глава Минздрава сами изъявили желание сдать кровь.
«Это говорит о том, что люди хотят помочь кому-то. Они никогда не узнают, кому поможет их кровь. В Татарстане в донорстве участвуют 1-1,5% населения. Это говорит о том, что у нас всегда есть и будет донорская кровь, и все лечебные учреждения будут ею обеспечены», – подчеркнул Рамиль Тураев.
«Бывало всем отделением бежали сдавать кровь, чтобы спасти пациента»
После положительного заключения врача у доноров был перерыв на сладкий чай с печеньем – это тоже обязательная часть процедуры сдачи крови.
Первым сдавать кровь пошел министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин. «Татар-информу» он рассказал, что до звания «Почетный донор» ему еще далеко, но кровь он сдавал и до этого.
Министр вспомнил период своей работы в РКБ – случалось, своим же пациентам сдавали кровь. Это были экстренные ситуации, когда необходимо было большое количество крови. В такие моменты все отделение бежало сдавать кровь.
«Безвозмездно сдавать кровь – благое дело. Как врач-хирург, могу сказать, что сданные компоненты крови – это спасенные жизни. Несмотря на то, что мы врачи и спасаем жизни, решили еще дополнительные бонусы заработать перед Всевышним, сдав безвозмездно кровь. И плюс – это полезно для здоровья», – отметил он.
Люди в погонах сдавали кровь без волнения и с улыбкой
Следующим зашел в зал прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Рассказал, что в молодости сдавал кровь, а сейчас решил повторить.
«Абсолютно нет волнения», – поделился он с «Татар-информом» перед сдачей крови.
Илдус Нафиков вспомнил, что раньше на станции переливания крови условия были совсем другие, а сегодня все доведено до автоматизма. Во время всей процедуры сдачи крови прокурор улыбался.
Военный прокурор Казанского гарнизона Мунко Цыренов рассказал, что тоже имел опыт сдачи крови. В течение пяти лет, пока был курсантом, был донором. Поделился, что планирует в дальнейшем периодически сдавать кровь: «Благое ведь дело», – сказал Мунко Цыренов.
Ежегодно в Татарстане донорская кровь спасает жизни 40 тысячам человек
Последовать примеру министра и глав надзорных ведомств может любой житель Татарстана старше 18 лет. Главное, весить больше 50 килограммов и не иметь противопоказаний – это болезни крови и иммунодифицитные состояния.
«В Татарстане за год 39-40 тысячам пациентам переливают донорскую кровь. Порядка 110 тысяч бывает переливаний в год. Представьте себе, сколько жизней спасает донорская кровь. У крови нет вероисповедания, цвета кожи, языка, она у всех красная, поэтому любая кровь, любого человека подойдет нуждающемуся», – подытожил главный врач Центра крови Рамиль Тураев.
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