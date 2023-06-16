«Спасти жизнь, даже не узнав, кому»: прокуроры и глава Минздрава РТ стали донорами крови

Ко Всемирному дню донора крови присоединились Министр здравоохранения Татарстана, прокурор республики и военный прокурор Казанского гарнизона

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Каждый сотый татарстанец – донор»

Сегодня ко Всемирному дню донора крови присоединились Министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин, прокурор Татарстана Илдус Нафиков и военный прокурор Казанского гарнизона Мунко Цыренов.

Они вместе приехали в Республиканский центр крови рано утром, чтобы сдать кровь. Перед залом донаций все трое сдали кровь из пальца и побеседовали с терапевтом. К слову, так проверяют здоровье у всех, кто желает стать донором. Врач дает заключение каждому потенциальному донору, позволяет ли состояние его здоровья сдать кровь.

Рамиль Тураев: «В Татарстане в донорстве участвуют 1-1,5% населения. Это говорит о том, что у нас всегда есть и будет донорская кровь» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Главный врач Республиканского центра крови Рамиль Тураев рассказал журналистам, что акция, посвященная Всемирному дню донора, в РЦК продолжается всю неделю. Прокурор Татарстана, военный прокурор Казанского гарнизона и глава Минздрава сами изъявили желание сдать кровь.

«Это говорит о том, что люди хотят помочь кому-то. Они никогда не узнают, кому поможет их кровь. В Татарстане в донорстве участвуют 1-1,5% населения. Это говорит о том, что у нас всегда есть и будет донорская кровь, и все лечебные учреждения будут ею обеспечены», – подчеркнул Рамиль Тураев.

Марсель Миннуллин вспомнил период своей работы в РКБ – случалось, своим же пациентам сдавали кровь Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Бывало всем отделением бежали сдавать кровь, чтобы спасти пациента»

После положительного заключения врача у доноров был перерыв на сладкий чай с печеньем – это тоже обязательная часть процедуры сдачи крови.

Первым сдавать кровь пошел министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин. «Татар-информу» он рассказал, что до звания «Почетный донор» ему еще далеко, но кровь он сдавал и до этого.

«Безвозмездно сдавать кровь – благое дело» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Министр вспомнил период своей работы в РКБ – случалось, своим же пациентам сдавали кровь. Это были экстренные ситуации, когда необходимо было большое количество крови. В такие моменты все отделение бежало сдавать кровь.

«Безвозмездно сдавать кровь – благое дело. Как врач-хирург, могу сказать, что сданные компоненты крови – это спасенные жизни. Несмотря на то, что мы врачи и спасаем жизни, решили еще дополнительные бонусы заработать перед Всевышним, сдав безвозмездно кровь. И плюс – это полезно для здоровья», – отметил он.

Илдус Нафиков вспомнил, что раньше на станции переливания крови условия были совсем другие, а сегодня все доведено до автоматизма Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Люди в погонах сдавали кровь без волнения и с улыбкой

Следующим зашел в зал прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Рассказал, что в молодости сдавал кровь, а сейчас решил повторить.

«Абсолютно нет волнения», – поделился он с «Татар-информом» перед сдачей крови.

Илдус Нафиков вспомнил, что раньше на станции переливания крови условия были совсем другие, а сегодня все доведено до автоматизма. Во время всей процедуры сдачи крови прокурор улыбался.

Мунко Цыренов планирует и в дальнейшем периодически сдавать кровь Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Военный прокурор Казанского гарнизона Мунко Цыренов рассказал, что тоже имел опыт сдачи крови. В течение пяти лет, пока был курсантом, был донором. Поделился, что планирует в дальнейшем периодически сдавать кровь: «Благое ведь дело», – сказал Мунко Цыренов.

Ежегодно в Татарстане донорская кровь спасает жизни 40 тысячам человек

Последовать примеру министра и глав надзорных ведомств может любой житель Татарстана старше 18 лет. Главное, весить больше 50 килограммов и не иметь противопоказаний – это болезни крови и иммунодифицитные состояния.

«У крови нет вероисповедания, цвета кожи, языка, поэтому кровь любого человека подойдет нуждающемуся» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В Татарстане за год 39-40 тысячам пациентам переливают донорскую кровь. Порядка 110 тысяч бывает переливаний в год. Представьте себе, сколько жизней спасает донорская кровь. У крови нет вероисповедания, цвета кожи, языка, она у всех красная, поэтому любая кровь, любого человека подойдет нуждающемуся», – подытожил главный врач Центра крови Рамиль Тураев.