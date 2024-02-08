«Спасти всех»: как на учениях в Казани из пожара вытаскивали «гостей» «Игр будущего»

По легенде межведомственных учений, во время церемонии открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в районе центральной сцены случился пожар. Дежурный работник «Казань Экспо» сообщил о случившемся по рации представителю охранной организации. Информацию о возгорании передали сотруднику ГУ МЧС России по РТ, к слову, он постоянно будет находится на «Казань Экспо», пока будет продолжаться турнир. Вместе с сотрудником «Казань Экспо» они выясняют, действительно ли случился пожар.

С дежурного поста запускают систему оповещения и управления эвакуацией людей. В здании звучит сирена – всех работников и гостей просят эвакуироваться. А сотрудники ГУ МЧС России по РТ и охранной организации бегут к месту возгорания и помогают эвакуировать людей. Из-за пожара отключилось электричество и повредились резервные источники питания. По легенде, насосы автоматической системы пожаротушения и внутреннего противопожарного водоснабжения не сработали, как и система дымоудаления.

Большая часть людей, услышав сирену, смогли покинуть задымленное помещение сами. На улице их осматривали медики, кому было необходимо – оказывали помощь. Но вдруг появилась информация о 16 потерянных людях, которые в темноте и дыму не смогли найти выход.

Тем временем во внутреннем дворе «Казань Экспо» уже образовался временный пожарный пост ГУ МЧС России по РТ. В это время работники здания тушат пожар огнетушителями. В этот момент выяснилось, что горит электрооборудование и декорации на сцене. А потерявшиеся люди по телефону сообщают, что они застряли в подсобных помещениях и там становится все больше дыма.

В это время к зданию подьехали дополнительные бригады МЧС, Росгвардии, Минздрава, МВД Татарстана и других ведомств. Руководитель тушения пожара формирует звенья газодымозащитной службы для поиска и спасения людей. Из 16 человек двое, увы, задохнулись в дыму. Остальных успели спасти, но они получили различные травмы – от ожога легких до переломанных костей.

Пострадавших отнесли на сортировочную площадку, которую организовали сотрудники Центра медицины катастроф. Там им начали оказывать первую медицинскую помощь. К этому моменту для пострадавших уже организованы дополнительные места в больницах, их развозят на каретах скорой помощи. Самых тяжелых пациентов будут эвакуировать на вертолете санавиации «Ансат».

Пока пострадавшим оказывают помощь, полицейские и сотрудники Росгвардии оцепляют место пожара. Их задача –не пускать посторонних в зону пожара и обеспечивать беспрепятственное передвижение сотрудников экстренных и оперативных служб. Кроме того, они помогают организовать опознание «погибших».

Пока самых тяжелых пациентов развозят по больницам, пострадавшим и родственникам погибших на месте оказывают психологическую помощь. К слову, даже получивший обычные ссадины на пожаре может оказаться эмоционально чувствительным человеком и запаниковать. Ему помогают обрести душевное равновесие.

На одном из заключительных этапов учений Роспотребнадзор РТ организует мониторинг загрязнения окружающей среды продуктами горения. А пожарные и спасатели повторно проверяют помещения – возможно, внутри остался кто-то из пострадавших.

На последнем этапе все, кто участвовал в ликвидации ЧП, анализируют обстановку и готовят предложения по работе с последствиям случившегося.

Фотографии © Михаила Захарова, «Татар-информ»