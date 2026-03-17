Спасти брак до суда: в Татарстане создают рабочую группу по медиации

В Татарстане за круглым столом собрались ведущие психологи и медиаторы республики, чтобы обсудить развитие системы досудебного примирения супругов. Главной темой встречи стала необходимость профессиональной поддержки семей, находящихся в кризисной ситуации, и популяризация медиации как альтернативы затяжным судебным спорам, сообщает пресс-служба ЗАГСа Кабмина РТ.

Несмотря на то, что число разводов в республике снизилось на 20%, статистика свидетельствует о серьезной проблеме: в прошлом году 74% расторжений браков были оформлены на основании решений судов. Это означает, что пары обращаются в ЗАГСы уже по факту, имея на руках постановление суда, когда возможность для диалога практически упущена, отмечает пресс-служба.

Специалисты считают, что семьям необходима поддержка на этапе зарождения конфликта. Поэтому эксперты предлагают внедрить и активно использовать досудебную процедуру примирения с участием профессиональных медиаторов.

В столице республики уже налажено активное взаимодействие ЗАГСов с психологическим центром «Доверие». За прошлый год психологическую помощь по семейным вопросам здесь получили 266 человек, из которых 166 прошли через процедуру медиации. Зачастую такие встречи начинаются прямо на территории отделов ЗАГС, а затем продолжаются в кабинетах специалистов.

Параллельно работу ведет Лига медиаторов Поволжья. За прошлый год ее специалисты провели 18 встреч, помогли супругам не только справиться со стрессом, но и урегулировать имущественные споры, а также договориться о воспитании детей исходя из их интересов.

Начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Эльвира Ахметова отметила, что в Татарстане институт брака имеет высокий статус.

«В татарстанских семьях, основанных на фундаменте традиционных ценностей и обычаев, развод считается крайней мерой. Мы видим трансформацию взглядов: пары стали более осознанно подходить к сохранению отношений. Но наша общая задача – сделать так, чтобы люди знали о существовании психологических служб и для решения внутренних проблем обращались именно к профессионалам», – подчеркнула Ахметова.

По итогам круглого стола было принято решение о создании специальной рабочей группы. В нее войдут представители органов власти, психологи и медиаторы. Группа займется разработкой конкретных мер и законодательных предложений, которые помогут сделать медиацию доступным и привычным инструментом для каждой татарстанской семьи, оказавшейся на грани разрыва.