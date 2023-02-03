Спасское поселение вошло в туристический маршрут «Карта сокровищ Бугульминского района»

Спасское сельское поселение вошло в новый туристический веломаршрут «Карта сокровищ Бугульминского района». Кроме того, оно оказалось первым в списке для посещения участников. Об этом на сходе граждан заявил глава поселения Алексей Мухалёв, который доложил об итогах социально-экономического развития за 2022 год и основных направлениях на 2023-й.

Он напомнил, что поселение основано в 1743 году историком, географом и краеведом Петром Рычковым. В настоящее время поселение занимает территорию площадью 8 412 гектаров. В его состав входят село Спасское и деревня Ефановка. Общая численность населения — 636 человек.

Основной доходной частью бюджета сельского поселения являются налоги, приоритетной отраслью остается сельское хозяйство. В прошлом году начали работать агропромышленный холдинг «Эконива Татарстан» и ОАО «Токаревская птицефабрика». Для жителей Бугульминского района там созданы новые рабочие места.

Общая сумма инвестиций в Спасское сельское поселение из федерального, республиканского и местного бюджетов за прошедший год превысила 47 млн рублей. На его территории функционируют два сельских дома культуры и два фельдшерско-акушерских пункта, начальная школа-детский сад, почтовое отделение и магазины.

Ярким событием в культурной жизни поселения в 2022-м стало выступление духового оркестра кадетского корпуса и сводного хора гимназии Свято-Алексеевской пустыни Ярославской области. В Ефановке приняли экспедицию по изучению русской традиционной культуры.

Также Алексей Мухалёв отметил, что за отчетный период проделана большая работа по ремонту социальных объектов. За счет средств самообложения граждан в Спасском обустроили детскую площадку, закончили благоустройство родника «Спасские ключи».

В Ефановке отремонтировали памятник участникам Великой Отечественной войны. Кроме того, при республиканской поддержке стало возможным благоустройство дорог, реконструкция уличного освещения и решение ряда других актуальных проблем.

В 2023 году средства самообложения будут направлены на реконструкцию въездной группы Спасского поселения с перфорацией на металле портрета основателя села Петра Рычкова, а в деревне Ефановка установят стелу с изображением национального орнамента, свойственного курчанам. В обоих населенных пунктах планируют изготовить и установить указатели улиц, адресные и номерные таблички домов. Также продолжат обустройство дорог и догазификацию домовладений. Помимо этого, на территории поселения будет реализована президентская программа «Наш двор».

Среди проблемных вопросов глава сельского поселения назвал капитальный ремонт Спасской начальной школы-детского сада и Ефановского сельского клуба, восстановление объекта культурно-исторического наследия Республики Татарстан храма Вознесения Господня, строительство очистных сооружений и ремонт внутрипоселковых дорог.

Не обошлось и без острых моментов. В конце собрания жители Спасского задали интересующие вопросы. Они касались несвоевременного вывоза мусора, начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, движения общественного транспорта, бродячих собак.

В беседе с «Татар-информом» глава Бугульминского района Линар Закиров отметил, что ни одно из обращений не остается без внимания.

«Сходы граждан позволяют более оперативно реагировать на обращения жителей, вырабатывать решения, находить пути для максимально эффективного разрешения проблем территорий. О проблемах нужно говорить открыто. Только так они смогут обрести решение, ведь, как известно, под лежачий камень вода не течет», — сказал Закиров.