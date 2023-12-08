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Спасский район отправит помощь бойцам СВО и жителям Лисичанска и Рубежного
В Спасском районе РТ ведется активная подготовка по отправке очередной партии помощи для участников СВО и жителей городов Лисичанск и Рубежное. Эти города являются подшефными Республике Татарстан.
На данный момент часть груза уже собрана. Главы сельских поселений Спасского района привозят необходимые вещи, а также финансовые средства, собранные неравнодушными местными жителями.
Так, например, жители села Тукай собрали средства в размере 16,5 тыс. рублей, жители села Тракторный смогли собрать 10 тыс. рублей, и еще 6,2 тыс. рублей собрали жители совхоза «КИМ».
Помимо денежной помощи, в зону СВО готовятся отправить автомобиль с грузом.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Айрата Набиуллина.
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