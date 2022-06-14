Спасший татарстанцев от засухи праздник «Уяв» привлечет в регион туристов

Республиканский праздник чувашской культуры «Уяв» пройдет 10 июля в селе Хузангаево Алькеевского района Татарстана. Этот праздник в одно засушливое лето спас сельчан от засухи, а теперь поможет привлечь в регион туристов. Об этом сообщил на брифинге в Казани руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов РТ Константин Яковлев.

«Это место станет одним из центров туризма в Татарстане. У него уникальное местоположение, везде озера. Там открывается президентский мост, у озера построены гостевые домики, на озере живут восемь пар лебедей. Там уникальное рыбное хозяйство, приезжие могут рыбачить. Там строится огромная крепость-замок, планируется парк 100-летия ТАССР, будет огромная ракета с бюстами Гагарина и Николаева, ожидаются гости из многих регионов», — пояснил он.

Спикер отметил, что национальные праздники «поднимают патриотизм и дух людей». В их проведение вкладывают огромные средства представители бизнеса. К примеру, местный бизнесмен Иван Казанков.

«Он трудяга, не любит праздники. Когда мы в первый раз с ним встречались, он сказал: „У нас засуха, гибнет урожай“. А я сказал: „Это традиция народа, надо молиться Богу, просить дождя“. Он организовал маленький деревенский „Уяв“ и после праздника пошел дождь. После этого он буквально „заболел“ этим праздником, построил 40 домов на берегу озера», — рассказал Яковлев.

Спикер добавил, что «национальные праздники — это душа народа». Кроме того, такие праздники привлекают в наш регион туристов. Поддержка этнотуризма — важное направление для Татарстана. Гостей интересует быт народа, проживающего в нашем регионе.