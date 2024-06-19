«Спасла любовь и детская распашонка сына»: боец рассказал о бое на СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Удивительная и необыкновенная история на передовой произошла с солдатом из Нижнекамска. В результате боя военный с позывным Марсель получил ранение. Сейчас он находится в родном городе. Сегодня он навестил друзей, которые оказывали ему помощь во время пребывания в госпитале.

«Чувствую себя намного лучше», — говорит боец. В больнице солдата быстро поставили на ноги после тяжелого ранения. Но помогали не только врачи. Роман Авдоян — один из тех, кто поддерживал бойца, когда тот лечился. Навестить и поблагодарить его лично было делом чести, пояснил Марсель.

«Командир отделения обратился к Роману с просьбой о помощи, сказал, что мне необходимы вещи. Поскольку я лежу в госпитале, выйти никуда не могу. Рома, Татьяна, Сурен быстро помогли мне. Ребята приехали. Они позвонили знакомым в Белгород, мне из Белгорода вообще всё быстро привезли. И одежду, и рюкзак. Я очень сильно благодарен этим людям», — рассказал боец.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

За время нахождения на СВО нижнекамец был трижды ранен. Одно из ранений он получил в бою за город Лиман. Во время боя военный был на волосок от смерти, под его ноги с квадрокоптера сбросили гранату. В этот момент Марсель подумал о семье и маленьком сыне.

«Я хочу быть рядом с ним, я хочу видеть, как он живет, растет и радуется жизни. Я схватился просто за свой оберег, этот оберег принадлежит моему сыну… Распашонка маленькая, все ребята знали про нее. Я схватился за нее, закрыл глаза... Открываю глаза, а граната не сработала. И в этот момент я стал стрелять по дрону. В результате другой дрон облетел, кинул гранату, и я получил ранение», — пояснил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Боец говорит, что это было настоящее чудо. Сейчас он вновь готовится отправиться на передовую. Марселю сегодня показали и часть новой партии помощи для солдат — ее подготовили волонтеры из группы «Гуманитарка Татарстан».

«Всем спасибо, пользуясь случаем, скажу большое спасибо всему Нижнекамску, всем ребятам, которые помогают. Спасибо, низкий поклон за эту помощь», — заметил администратор местной группы «Гуманитарка Татарстан» Роман Авдоян.

Постоянно благодарности в адрес волонтеров приходят и от военнослужащих. По их мнению, с такой поддержкой враг точно будет разбит, и победа будет за Россией.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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