«Спасибо за удивительную энергию»: финальный аккорд фестиваля «Каракуз-2025»

Три недели юбилейного фестиваля «Каракуз» пролетели как один миг. На протяжении трех уикендов 18 фестивальных площадок посетило больше 100 тысяч человек. Завершающий был особенно ярким.





Альметьевск – новые Канны?

Кинофестиваль «Каракуз фильм» подарил зрителям недельный киномарафон: уникальные фильмы, премьеры, встречи с режиссерами и продюсерами, мастер-классы.Ключевым событием стал брифинг. Ведущие эксперты киноиндустрии из Татарстана, Москвы, Уфы и других регионов России обсуждали проблемы и перспективы развития кинематографа на юго-востоке Татарстана и в Альметьевске.3 августа организаторы подвели итоги II кинофестиваля зрительских симпатий, где победителей выбирали зрители. Лучшим документальным фильмом стал «ЮДИ: танец в темноте» режиссера Максима Башорина. Лучшим анимационным – «Туган батыр» Натальи Ниловой. Среди короткометражных фильмов первое место завоевал «Маскарад» Ивана Кудряшова. Среди художественных кинолент – фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» Кирилла Седухина. Приз детских зрительских симпатий получил фильм «Испытание аулом» Ислама Сатырова. Гран-при вручили картине «Лето. Город. Любовь», созданной командой режиссёров из Башкортостана. Несколько фильмов получили спецпризы.

Искусство объединяет

В честь пятилетия «Каракуза» на фестивале изобразительных искусств был установлен новый рекорд: 555 человек одновременно создали картины.

Мольберты заняли всю территорию сквера «Каракуз». Участники работали на нескольких площадках под руководством опытных наставников. В мастерской под открытым небом рождались картины в разных стилях – от лирических пейзажей до выразительных натюрмортов. Искусство объединило поколения – рядом трудились и малыши, делающие первые шаги в рисовании, и убеленные сединами горожане. Многие приходили целыми семьями, превратив творческий процесс в семейный праздник.

Книжный бум

Книжный фестиваль «Смены» начался с ярмарки, где свои книги представили больше 50 издательств. Гости обсуждали их с издателями и покупали без наценок.

Также прошел ряд лекций, воркшопов и встреч. Жители и гости города поговорили с экспертами о грустной музыке, городских запахах и литературных трендах, обсудили будущее альметьевских библиотек. Также во время фестиваля презентовали детский путеводитель «Привет, Татарстан!» по самобытной истории городов и природных территорий Татарстана, учились сторителлингу и музыке.

Была и программа для детей. На воркшопах ребята строили город мечты с архитекторами, создавали агамографы и книжные макеты.

Среди уникальных проектов – «Жил, работал и гулял», предлагавший прогуляться по городу и с помощью QR-кодов узнать истории героев прошлого. Еще один необычный проект – зона «Дог-френдли Татарстан» с книгами про питомцев и лакомствами для них.

Смех без границ

В рамках фестиваля юмора прошел КВН на татарском языке. Искрометные шутки, узнаваемые образы и живой юмор подарили команды из Сарманово, Набережных Челнов, Казани, Богатых Сабов и Алексеевского.

Зрители побывали на стендап-концерте, а еще увидели комедийный спектакль. Постановка «Свидание вслепую» с юмором обыграла все перипетии неловких знакомств. Роли исполняли звездные гости – Надежда Ангарская, Иван Пышненко и Сергей Молчанов.

Яркой точкой в программе стал фестиваль юмора на Кубок ПАО «Татнефть». За звание лучших боролись команды КВН не только из Альметьевска и Татарстана, но и из других городов России. Призеров определили члены жюри. Бронзу завоевала ижевская команда «Ижау», серебро – «Мастер Муси» из Москвы. Первое место и Кубок завоевали орловские «Ровеньки».

Ритмы города

Любителей уличной культуры объединил фестиваль «Свобода». На баскетбольной площадке прошел турнир по стритболу среди мужских и женских команд, а скейтеры и райдеры на самокатах и ВМХ-велосипедах поражали зрителей головокружительными трюками.

Танцевальные площадки собрали лучших би-боев и уличных танцоров, где в баттлах All Styles каждый мог проявить свою индивидуальность. Судили выступления признанные мастера жанра: москвич Влад BMT и казанцы Splinter с Маратом Mowgli.

На одной из площадок прошла выставка тюнингованных авто, где гости оценивали технические и дизайнерские решения. В граффити-зоне художники в режиме реального времени превращали стены в арт-объекты, а на мастер-классах все желающие пробовали себя в рукоделии.

Музыкальную атмосферу создавали дуэт Лолита Коссн, екатеринбургский нью-вейв-проект «Сова», а также зажигательные сеты DJ Anton Abramov и DJ ZFT (Bassota crew).

Пир по-деревенски

Гастрофестиваль предложил гурманам побывать в настоящей гастрономической деревне, где каждая деталь создавала атмосферу уюта и гостеприимства.

Из горячих блюд предлагали бараньи лопатки с мини-картофелем, три вида плова, наваристую шурпу, сытную кашу с говяжьими щечками и многое другое. Этническая кухня порадовала разнообразием: хрустящие кыстыбый с различными начинками, тонкие блины с топпингами на любой вкус, освежающая окрошка на домашнем квасе, сочные якутские буузы, мини-треугольники с зеленью, нежный каймак с травами и деревенские хот-доги по-семейному.

Именитые шеф-повара не только угощали гостей, но и проводили увлекательные мастер-классы, раскрывая секреты приготовления фирменных блюд. Благодаря этому многие уходили с новыми кулинарными знаниями.

Объединяя эпохи

Впервые в истории фестиваля «Каракуз» в Альметьевске прошел органный фестиваль. Цифровой орган Johannus Ecclesia наполнил город звуками, соединившими века и стили.

Преподаватель Альметьевского музыкального колледжа Елизавета Бузерова и ее студенты представили классическую программу – от Баха до Корнелюка. Заслуженная артистка РТ Ильсияр Сулейманова исполнила композиции от Вивальди до Пьяццоллы, дополнив классику татарским фольклором.

Титулярный органист Папской базилики Св. Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор из Испании исполнил три органных концерта Генделя вместе с Казанским камерным оркестром Renaissance под руководством заслуженных артисток РТ Лидии и Анастасии Илюшкиных.

Для жителей и гостей города также выступил солист Белгородской филармонии и Московского международного Дома музыки, «Органист года» Тимур Халиуллин, разрушающий стереотипы об академичности инструмента. Мультиинструменталист Антон Котиков соединил орган с саксофоном, дудуком, битбоксом, флейтой и губной гармоникой в неожиданных аранжировках. Компанию ему составили солист Государственной филармонии Кузбасса Виктор Ушаков и один из самых востребованных джазовых барабанщиков Москвы, солист оркестра кинематографии Федор Андреев.

Невероятное шоу устроил оркестр City Pipes, за плечами которого выступления на Олимпийских играх, в Лужниках и на главных сценах России.

Шаг к экологической ответственности

Экофестиваль «Кладовка» доказал, что экология – это увлекательно. На фестивале жители и гости города сдавали вторсырье, обменивались вещами и создавали арт-объекты из мусора.

На мастер-классах их учили шить шопперы, мастерить кормушки и высаживать растения. В лекториях просто объясняли сложные темы, а интерактивные зоны предлагали угадать ароматы природы и зарядить телефоны, крутя педали.

Музыкальный воркшоп «Каракуз Лейбла» с Митей Бурмистровым завершился созданием коллективного экогимна, где каждый участник оставил свой звуковой след.

Музыкальное прощание

Рекордное количество зрителей собрал традиционный джазовый фестиваль. Вечер открыл Большой джазовый оркестр Олега Якимочева с солистами Светланой Малюткиной и Тагиром Маннаповым. Виртуозный трубач Вадим Эйленкриг с Eilenkrig Crew зарядили аудиторию энергией, а легендарные Billy's Band представили фирменный микс джаза и рок-н-ролла. Овации сорвало и выступление Игоря Бутмана с Московским джазовым оркестром и австралийской певицей Фантиной.

Особым подарком стало выступление Тоси Чайкиной. Российская инди-поп-дива покорила зрителей не только исполнением, но и теплыми словами: «Пусть каждый ваш день будет наполнен маленькими чудесами. Альметьевск, спасибо за эту удивительную энергию – вы сделали наш первый визит незабываемым!»

Настоящий фурор произвели «Иванушки International», чьи хиты перенесли зрителей в детство, юность и молодость.

В завершение фестиваля «Каракуз» на сцену поднялась вся команда его организаторов. «Фестиваль завершается, и мы благодарим каждого, кто принимал в нем участие. Особая признательность компании «Татнефть» за организацию фестиваля, за вклад в сохранение традиций, развитие культуры и искусства», – подчеркнула амбассадор мероприятия, заслуженная артистка РТ Саида Мухаметзянова.

Этно-модерн-фестиваль «Каракуз» вновь подтвердил свой статус значимого культурного события, способного объединять самые разные форматы, поколения и сообщества.

Фотографии предоставил Благотворительный фонд «Татнефть»