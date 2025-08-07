«Спасибо за память об отце»: в Елабуге открыли улицу в честь героя войны Горшунова

Фото предоставлено Натальей Берестовой

Одна из улиц Елабуги официально получила имя героя Великой Отечественной войны и почетного сотрудника органов государственной безопасности Василия Яковлевича Горшунова. В народе эту улицу давно прозвали «дорогой жизни» — долгое время она была единственной связью между городом и 4-м микрорайоном, помимо Окружного шоссе.

Церемония прошла в торжественной атмосфере. Глава Елабужского района Рустем Нуриев подчеркнул, что в Год защитника Отечества и в год 80-летия Великой Победы особенно важно сохранять память о людях, чья жизнь и подвиг являются примером служения Родине.

С воспоминаниями о Василии Горшунове выступили его сослуживцы и коллеги. Председатель Совета ветеранов УФСБ России по РТ Эльгиз Минуллин отметил вклад ветерана в послевоенное восстановление страны и охрану государственной безопасности. Директор Музея УФСБ по РТ Марат Садыков рассказал о годах службы в Елабуге и жизненном пути Горшунова. Его сослуживец Владимир Свечников поделился воспоминаниями о совместной работе и непростых задачах, с которыми офицеры сталкивались в послевоенное время.

Особенно трогательным моментом стало выступление дочери ветерана — Ирины Горшуновой.

«Спасибо за память о моем отце и обо всех участниках войн. Это очень важно для нашей семьи и для будущих поколений», — сказала она, не скрывая слез.

Василий Яковлевич Горшунов родился 5 августа 1921 года в деревне Большая Тарловка. Окончил рабфак в Елабуге, затем поступил в Саратовское Краснознаменное танковое училище. С первых дней войны ушел на фронт, воевал в Брянской области, был тяжело ранен под Курском.

После возвращения из госпиталя работал в Елабужском лагере для военнопленных, где началась его служба в органах государственной безопасности. За годы работы Горшунов и его коллеги разоблачили более 100 военных преступников, выявили агентов фашистских спецслужб и наладили контакты с антифашистами, в том числе с Германом Ренчем — будущим замминистра госбезопасности ГДР.

После выхода в отставку он трудился в Казанском химико-технологическом университете и долгие годы возглавлял Совет ветеранов КГБ ТАССР.