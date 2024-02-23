«Спасибо за неравнодушие»: бойцы в зоне СВО поблагодарили менделеевцев за гумпомощь

Мобилизованные бойцы из Менделеевского района поблагодарили жителей за помощь в зоне спецоперации. Кадры в своем Telegram-канале опубликовал глава района Радмир Беляев.

«Спасибо жителям Менделеевска за помощь нам на СВО, спасибо главе Менделеевска. Все получили! Спасибо всем за неравнодушие. Победа будет за нами», — говорят два военнослужащих 430 полка на видео.

Груз был отправлен в зону СВО в понедельник, 19 февраля. Менделеевск передал военнослужащим полторы тонны гуманитарного груза и автомобиль «Газель».

Среди посылок — индивидуальные наборы к 23 Февраля. В них продукты питания, средства личной гигиены, теплые носки, сухие души, открытки, письма от волонтёров и детей, а также окопные свечи, маскировочные сети и костюмы, подготовленные активистами.

Напомним, ранее Менделеевский район заявил о начале программы реабилитации для демобилизованных по ранению бойцов в санатории «Ижминводы».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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