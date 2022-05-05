«Спасибо за мирное небо»: для ветеранов Казани устроили концерт под окнами их домов

В преддверии 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне ветеранов Казани поздравили праздничной программой прямо во дворах их домов. Росгвардейцы Татарстана вручили ветеранам памятные подарки и продуктовые наборы и искренне поблагодарили за их мужество и стойкость, благодаря которым мы живем под мирным небом.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первая остановка «Парада у дома ветеранов» состоялась на улице Хади Такташа. Здесь проживает участник Великой Отечественной войны полковник милиции в отставке Мануил Мадышевич Давлетшин.

Мануил Мадышевич родился 27 мая 1927 года в крестьянской семье в маленькой деревне Муслюмовского района. Когда началась война, трудоспособные мужчины деревни ушли на фронт, а Мануил, как и все подростки, взял на себя непосильный труд в тылу.

«Меня призвали в армию в 20 августа 1944 года. Я служил Родине до 1952 года, восемь лет», – вспоминает ветеран.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После 10 месяцев обучения азам летного мастерства, Мануил Мадышевич отправился на Дальний Восток. Уже в августе 1945 он принял участие в войне с японскими захватчиками. За проявленные мужество и героизм был награжден медалями «За победу над Японией» и «За победу над Германией».

Вернувшись на родину, Мануил Мадышевич стал профессиональным военным, окончил юридический факультет, работал в МВД Удмуртии и ТАССР. С 1967 по 1984, вплоть до ухода на пенсию, руководил отделом вневедомственной охраны Бауманского РОВД Казани.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ветеран принимал парад и поздравления с балкона. Мануил Мадышевич признается, День Победы считает своим праздником и с нетерпением ждет его каждый год, однако к такому большому вниманию к себе все еще не привык.

«Я был обычным солдатом, делал то, что должен был. Мне кажется, есть те, кто гораздо больше достоин таких поздравлений», – скромничает ветеран.

Выступление военного оркестра привлекло большое количество зрителей из числа жителей домов и просто прохожих. Многие останавливались, чтобы послушать знакомые всем песни военных лет и отдать дань героям тех событий.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Следом участники «Парада у дома ветеранов» направились на улицу Белинского, чтобы поздравить Валентину Гавриловну Маркову. Валентина Гавриловна родилась 2 октября 1937 года в Ленинграде. Когда началась война, она была еще совсем ребенком.

С началом блокады Ленинграда девочка лишилась отца, ее мама осталась одна с тремя дочками на руках. Еды становилось все меньше, в домах отключили воду, тепло и электричество. Единственной пищей в доме Маркиных оставался хлеб, но даже его на всех не хватало. Изредка на горячее доставался суп, который представлял из себя обыкновенную жижу из долго вываренной крупы.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В феврале 1942-го из города начали эвакуировать женщин и детей. Валентина на тот момент уже не могла самостоятельно передвигаться, поэтому мама завернула ее в одеяло и положила рядом с вещами. Во время погрузки маленькую девочку не заметили и положили в грузовик с багажом, а маму успокоили – дочка едет в соседнем грузовике.

По дороге машина, на, которой ехала Валентина, провалилась в полынью и моментально утонула. Девочка спаслась лишь по счастливой случайности – сверток, в который она была завернута, соскочил на лед, это заметил водитель следующей машины и подобрал ребенка.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Семья Марковых эвакуировалась в Краснодарский край, а оттуда пробралась в Татарстан. Мама Валентины, а позднее и она сама, устроились в 22-й авиационный завод, чтобы внести посильную лепту в общую победу.

Несмотря на свой преклонный возраст, Валентина Гавриловна вышла на улицу, чтобы лично принять парад у дома. Хватило сил и бодрости не только на официальную часть, но и на фотосессию с участниками парада, соседями и детворой. Каждый старался подойти и лично поздравить ветерана с приближающимся праздником и пожелать крепкого здоровья, благополучия и душевного спокойствия.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Лично поздравить ветеранов с праздником приехал начальник Управления Росгвардии по РТ генерал-майор Рустем Гумеров. Он поблагодарил их за подвиги, за Великую Победу и пожелал здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.

Парад также сопровождался концертными номерами в исполнении «Волонтеров Победы» и учащихся казанского лицея № 35, праздничными песнями и стихами военных лет.