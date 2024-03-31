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«Спасибо за любовь и заботу»: боец из Татарстана поблагодарил за поддержку — видео
Благотворительный фонд Лаишевского района «Помощь СВОим» доставил очередную партию шефской помощи бойцам спецоперации.
«Всего было доставлено 410 супов и каш, а также 20 маскировочных сетей. Это была небольшая помощь по заявке», — рассказала «Татар-информу» руководитель благотворительного фонда «Помощь СВОим» Марина Порфирьева.
«Нам вчера привезли гуманитарную помощь из Лаишевского района. Хочу сказать огромное спасибо за вашу заботу и любовь. Выражаем благодарность благотворительному фонду „Помощь СВОим“. Мы вас уверяем: победа будет только за нами», — говорит боец на видео.
Помимо этого, другим бойцам доставлены медицинские аптечки и толстовки.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Видео и фото предоставлены БФ «Помощь СВОим».
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