«Спасибо за любовь и заботу»: боец из Татарстана поблагодарил за поддержку — видео

Благотворительный фонд Лаишевского района «Помощь СВОим» доставил очередную партию шефской помощи бойцам спецоперации.

«Всего было доставлено 410 супов и каш, а также 20 маскировочных сетей. Это была небольшая помощь по заявке», — рассказала «Татар-информу» руководитель благотворительного фонда «Помощь СВОим» Марина Порфирьева.

«Нам вчера привезли гуманитарную помощь из Лаишевского района. Хочу сказать огромное спасибо за вашу заботу и любовь. Выражаем благодарность благотворительному фонду „Помощь СВОим“. Мы вас уверяем: победа будет только за нами», — говорит боец на видео.

Помимо этого, другим бойцам доставлены медицинские аптечки и толстовки.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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