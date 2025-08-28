«Спасибо за бескорыстный труд»: боец СВО поблагодарил лениногорских волонтеров

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Боец специальной военной операции из Лениногорска Валерий с позывным «Камаз», прибывший в кратковременный отпуск, навестил волонтеров группы «С любовью и молитвами». Он лично поблагодарил их за гуманитарную помощь и маскировочные сети, которые добровольцы плетут для военных.

«Вы оказываете неоценимую помощь. Ваша поддержка поднимает моральный дух солдат, каждая посылка придает нам сил. Ваш бескорыстный труд и самоотдача вызывают у нас уважение», – обратился к ним Валерий.

Мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ в 2023 году. Он выполняет разные задачи в роте боевого обеспечения: доставляет оружие, боеприпасы, продукты и другие необходимые вещи, а также личный состав. За мужество и смелость боец награжден медалями «Участник специальной военной операции» и «За участие в боевых действиях».

Справляться с трудностями на фронте, по словам Валерия, ему помогает вера в Бога. Кроме того, он всегда носит с собой иконку с ликом Николая Чудотворца.

«Приходилось на ходу выпрыгивать из кабины машины, когда сверху атаковали дроны – напарник вовремя засекал "птичку" – это и спасало. Были контузии, но обошлось без ранения», – рассказал мужчина.

Мать бойца Любовь несколько лет назад стала волонтером в группе «С любовью и молитвами». Филиал штаба работает в деревне Зай-Каратай Лениногорского района. Именно туда Валерий привез сладости и угощения для волонтеров и благодарность от своих товарищей за маскировочные сети.

«Мы обязательно победим. Иначе не бывает», – сказал Валерий, отправляясь обратно на фронт вместе с гуманитарной помощью.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой