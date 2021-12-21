«Спасибо врачам за смелость»: для жителей Высокой Горы открыли новую поликлинику

В поселке железнодорожной станции Высокая Гора открылась новая поликлиника ГАУЗ «Высокогорская районная больница». Сегодня с этим важным для жителей района событием их поздравил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«На строительство было затрачено 334 млн рублей. Медперсонал укомплектован на 95% – это неплохой показатель, особенно в сегодняшних условиях. У нас есть прекрасная возможность поблагодарить людей в белых халатах за их опасную, но содержательную работу, в том числе и в красной зоне. Они проявляют большую смелость и профессионализм. Показатели по коронавирусу в Татарстане несколько ниже, чем в целом по России», – отметил Мухаметшин.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Он обратился к врачам с просьбой своим примером и авторитетом убеждать людей в необходимости вакцинации.

«Из 3,7 млн населения республики привито чуть более двух миллионов. Остальные еще под сомнением, а значит ходят под напряжением, что могут заразиться», – высказался Мухаметшин.

Отметим, что в новой поликлинике также будут работать пункты вакцинации, куда все желающие смогут прийти, чтобы сделать прививку от коронавируса.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Более того, в учреждении организован отдельный поток для получения медицинской помощи для больных с повышенной температурой и подозрением на Covid-19.

«Потоки на компьютерный томограф также разделены. С 8 утра до 2 часов дня КТ будет работать для амбулаторных, нетемпературных больных, а после 14:00 уже для температурных больных с подозрением на Covid-19», – рассказал главврач ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница» Рамиль Зиатдинов.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Поликлиника была построена по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Это новое трехэтажное здание площадью более 27,3 тысячи квадратных метров.

Свои поздравления медперсоналу и жителям поселка и всего Татарстана передал и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова для собравшихся в поликлинике зачитал Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«В новой поликлинике есть все для оказания высококвалифицированной помощи пациентам: терапевтический, хирургический и стоматологический блоки, а также женская консультация и отделение лучевой и эндоскопической диагностики. Все это новейшие стандарты оказания первичной помощи, внедренные в России. Немаловажно, что новую поликлинику удалось построить в кратчайшие сроки: работы стартовали в апреле нынешнего года, а уже в декабре учреждение готово к приему первых пациентов», – зачитал поздравительное письмо Садыков.

В новой поликлинике есть комфортные рабочие места для медперсонала и удобные пространства для посетителей. Учреждение оснащено современными моделями КТ, рентгенаппаратов, маммографом, УЗИ, а также стоматологическим оборудованием. Поликлинике предоставлено 17 машин.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Отметим, что новая поликлиника будет обслуживать более 52 тыс. человек из 124 населенных пунктов. В учреждении работают 61 врач и 68 сотрудников среднего медперсонала.

Также по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартовала в январе, в республике было построено 12 объектов, среди них три поликлиники, две врачебные амбулатории и семь фельдшерско-акушерских пунктов.