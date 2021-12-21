«Спасибо врачам за смелость»: для жителей Высокой Горы открыли новую поликлинику
В поселке железнодорожной станции Высокая Гора открылась новая поликлиника ГАУЗ «Высокогорская районная больница». Сегодня с этим важным для жителей района событием их поздравил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.
«На строительство было затрачено 334 млн рублей. Медперсонал укомплектован на 95% – это неплохой показатель, особенно в сегодняшних условиях. У нас есть прекрасная возможность поблагодарить людей в белых халатах за их опасную, но содержательную работу, в том числе и в красной зоне. Они проявляют большую смелость и профессионализм. Показатели по коронавирусу в Татарстане несколько ниже, чем в целом по России», – отметил Мухаметшин.
Он обратился к врачам с просьбой своим примером и авторитетом убеждать людей в необходимости вакцинации.
«Из 3,7 млн населения республики привито чуть более двух миллионов. Остальные еще под сомнением, а значит ходят под напряжением, что могут заразиться», – высказался Мухаметшин.
Отметим, что в новой поликлинике также будут работать пункты вакцинации, куда все желающие смогут прийти, чтобы сделать прививку от коронавируса.
Более того, в учреждении организован отдельный поток для получения медицинской помощи для больных с повышенной температурой и подозрением на Covid-19.
«Потоки на компьютерный томограф также разделены. С 8 утра до 2 часов дня КТ будет работать для амбулаторных, нетемпературных больных, а после 14:00 уже для температурных больных с подозрением на Covid-19», – рассказал главврач ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница» Рамиль Зиатдинов.
Поликлиника была построена по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Это новое трехэтажное здание площадью более 27,3 тысячи квадратных метров.
Свои поздравления медперсоналу и жителям поселка и всего Татарстана передал и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова для собравшихся в поликлинике зачитал Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.
«В новой поликлинике есть все для оказания высококвалифицированной помощи пациентам: терапевтический, хирургический и стоматологический блоки, а также женская консультация и отделение лучевой и эндоскопической диагностики. Все это новейшие стандарты оказания первичной помощи, внедренные в России. Немаловажно, что новую поликлинику удалось построить в кратчайшие сроки: работы стартовали в апреле нынешнего года, а уже в декабре учреждение готово к приему первых пациентов», – зачитал поздравительное письмо Садыков.
В новой поликлинике есть комфортные рабочие места для медперсонала и удобные пространства для посетителей. Учреждение оснащено современными моделями КТ, рентгенаппаратов, маммографом, УЗИ, а также стоматологическим оборудованием. Поликлинике предоставлено 17 машин.
Отметим, что новая поликлиника будет обслуживать более 52 тыс. человек из 124 населенных пунктов. В учреждении работают 61 врач и 68 сотрудников среднего медперсонала.
Также по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартовала в январе, в республике было построено 12 объектов, среди них три поликлиники, две врачебные амбулатории и семь фельдшерско-акушерских пунктов.