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Общество 20 июля 2025 16:06

«Спасибо вам за храм»: опубликовано видео с открытия Казанского собора в 2021 году

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Опубликовано видео с открытия храма Казанской иконы Божией Матери в 2021 году. Его разместила в Telegram-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

На видео Раис Татарстана Рустам Минниханов общается с православными верующими, съехавшимися в Казань со всей страны. Они благодарят его за воссоздание собора. В частности, звучит фраза «Рәхмәт сезгә храм өчен» (в переводе – «Спасибо вам за храм»).

«Эти кадры не попали в официальную хронику. «Рәхмәт сезгә храм өчен» – такое можно услышать только в Татарстане», – прокомментировала этот момент Лилия Галимова.

Ролик опубликован в преддверии Дня явления Казанской иконы Божией Матери, который отмечается 21 июля.

Видео: t.me/galimovatatarstan.

#казанская икона божией матери #собор казанской иконы божией матери #Рустам Минниханов #Лилия Галимова
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