«Спасибо татарстанцам»: республика отправляет 100 тонн гуманитарки подшефным городам

Сегодня из Казани отправилась седьмая фура, входящая в состав гуманитарной колонны, следующей в Рубежное и Лисичанск. Отправку груза организовали при поддержке партии «Единая Россия». Это уже 28-й раз, когда татарстанское отделение партии отправляет гуманитарную помощь. Кроме того, в колонну включены две фуры с гуманитарными грузами от депутата Госдумы Ильи Вольфсона.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Восстановление подшефных городов Татарстана, Рубежного и Лисичанска, – это одна из первостепенных задач. По мере сил и возможностей весь депутатский корпус „Единой России” от Татарстана под руководством Раиса республики так или иначе участвует в этой работе. Надеюсь, что наш сегодняшний гуманитарный груз приблизит для наших соотечественников наступление нормальной, мирной жизни», – рассказал Илья Вольфсон.

Общий вес перевозимого гуманитарного груза составляет около 100 тонн. В него входят строительные материалы для установки новой системы водоснабжения в южной части Рубежного, аналогичный груз также будет отправлен в Лисичанск. Помимо этого, колонна везет большое количество питьевой воды и целую фуру бытовой химии.

В одной из фур находятся 4,5 тысячи сладких новогодних подарков, а также 7 паллет с детским питанием, салфетками и подгузниками.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мы также везем книги в школы, бытовые наборы, строительные инструменты. Все это собрано по запросу администрации Рубежного и Лисичанска», – рассказал управляющий делами реготделения партии Андрей Губанов.

Фура выехала сегодня из Казани, присоединившись к колонне из Татарстана. В последнюю минуту к основному грузу добавили ведерко домашнего меда от Госсовета республики.

«Сегодня мы отправляем гуманитарный груз, который отличается от предыдущих. В Лисичанске и Рубежном рождается много детей, и к нам обратилась администрация подшефных городов в связи с повышением рождаемости. Я думаю, что это начало, вскоре мы возьмем в работу поддержку женщин и детей Лисичанска и Рубежного», – рассказала председатель комитета Государственного совета по социальной политике Светлана Захарова.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В 28-й отправке гуманитарной колонны принял участие секретарь татарстанского реготделения партии, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он сердечно поблагодарил каждого за внесенный вклад в этот гуманитарный груз.

«Сегодня мы отправляем 100 тонн того, что ждут, того, что запрашивали. Хочу выразить признательность всем, кто собирал груз, волонтерам, да и всем татарстанцам, кто не остался равнодушен», – рассказал Фарид Мухаметшин.