«Спасибо нашим ребятам!»: Минниханов показал очередное награждение татарстанских бойцов

Раис РТ Рустам Минниханов в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в очередной раз опубликовал видеозапись церемонии награждения отличившихся участников специальной военной операции из Татарстана.

«Накануне Дня защитника Отечества продолжаем поздравлять на передовой бойцов воинских частей, сформированных в республике. Отличившимся землякам вручили медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», – заметил Рустам Минниханов.

«После церемонии выездная творческая бригада порадовала военнослужащих праздничным выступлением», – добавил руководитель республики (отдельные моменты этого концерта запечатлены на видео – прим. Т-и).

«Хәрби бурычны үтәүче егетләребезгә батырлыклары һәм намуслы хезмәт өчен рәхмәт! (в переводе с татарского – „Спасибо нашим ребятам, исполняющим воинский долг, за подвиг и добросовестный труд!“)» – заключил Раис РТ.

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.