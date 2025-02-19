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СВО 19 февраля 2025 16:12

«Спасибо нашим ребятам!»: Минниханов показал очередное награждение татарстанских бойцов

Раис РТ Рустам Минниханов в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в очередной раз опубликовал видеозапись церемонии награждения отличившихся участников специальной военной операции из Татарстана.

«Накануне Дня защитника Отечества продолжаем поздравлять на передовой бойцов воинских частей, сформированных в республике. Отличившимся землякам вручили медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», – заметил Рустам Минниханов.

«После церемонии выездная творческая бригада порадовала военнослужащих праздничным выступлением», – добавил руководитель республики (отдельные моменты этого концерта запечатлены на видео – прим. Т-и).

«Хәрби бурычны үтәүче егетләребезгә батырлыклары һәм намуслы хезмәт өчен рәхмәт! (в переводе с татарского – „Спасибо нашим ребятам, исполняющим воинский долг, за подвиг и добросовестный труд!“)» – заключил Раис РТ.

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.

#спецоперация #СВО #герои СВО #Наши герои #Рустам Минниханов
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