«Спасибо, Майами»: что стоит за неофициальными переговорами США и России по Украине

Делегации России и США провели очередной раунд переговоров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Местом встречи был выбран город Майами, штат Флорида. О чем договаривались стороны и как можно оценить состоявшийся диалог – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Со стороны США в переговорах участвовали хорошо знакомые нам Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер

Фото: kremlin.ru

Частные переговоры о большом мире

Особенность переговоров в Майами заключается в том, что они прошли в частном, неофициальном формате. Тем не менее за последнее время мы не раз видели, как подобные контакты России и США приводят к существенным прорывам уже на официальном уровне. Достаточно вспомнить, что во времена администрации Байдена подобных форм общения вообще не существовало – на протяжении нескольких лет диалог был заморожен практически до состояния полного дипломатического и околодипломатического нуля.

На переговоры в Майами со стороны Москвы вылетел спецпредставитель Президента России Кирилл Дмитриев. Он поехал в США, чтобы ознакомиться с наработками европейцев и американцев по мирному плану по Украине, сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Со стороны США в переговорах участвовали хорошо знакомые нам спецпосланник президента Америки Стивен Уиткофф и бывший советник Дональда Трампа Джаред Кушнер. Напомним, что именно Уиткофф и Кушнер в начале декабря находились в Москве и провели переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждался мирный план Дональда Трампа по Украине. В этих переговорах также участвовал спецпредставитель Президента России Кирилл Дмитриев. Теперь именно эти лица вновь встретились в Майами. Как видим, речь идет об уже сложившихся переговорных командах и выстроенных рабочих отношениях, что, в принципе, может идти только на пользу конструктивности диалога.

В ходе прямой линии 19 декабря Президент России дал оценку текущей ситуации и раскрыл некоторые детали российско-американского диалога Фото: kremlin.ru

Россия готова на компромиссы

Накануне переговоров в ходе прямой линии 19 декабря Президент России дал оценку текущей ситуации и раскрыл некоторые детали российско-американского диалога.

России перед встречей в американском Анкоридже было сделано предложение пойти на компромиссы по Украине, и на них Москва была готова пойти, заявил Президент России Владимир Путин.

«На предварительных встречах в Москве нам были сделаны предложения, и к нам обратились с просьбой пойти на определенные компромиссы. Приехав в Анкоридж, я сказал, что для нас это будут непростые решения, но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны», – сказал Путин в ходе прямой линии.

Кроме готовности пойти на компромиссы по Украине, Владимир Путин подчеркнул, что теперь решающее слово остается за Украиной и ее западными партнерами.

«Мяч (в вопросе урегулирования на Украине, – прим. Т-и) целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов, так скажем, прежде всего главарей киевского режима и их, в данном случае и прежде всего, европейских спонсоров», – заявил Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

На переговоры в Майами со стороны Москвы вылетел спецпредставитель Президента России Кирилл Дмитриев Фото: © Алексей Алексеев / РИА Новости

Оценка переговоров в Майами

После переговоров в Майами специальный посланник президента США Стивен Уиткофф в социальных сетях изложил ключевые задачи в рамках украинского урегулирования. По его словам, общими целями являются полное прекращение боевых действий, предоставление Украине гарантий безопасности и создание условий для восстановления страны. Особый акцент в заявлении Уиткоффа был сделан именно на гарантиях безопасности для Украины. Напомним, что США рассматривают возможность предоставления Украине гарантий, схожих с действующими в НАТО, – когда нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех.

«За последние два дня во Флориде специальный представитель России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией в рамках продвижения мирного плана президента Трампа по Украине», – написал Уиткофф в социальной сети X. Он также подчеркнул, что Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине.

Сам Кирилл Дмитриев дал понять, что следующие переговоры с США по урегулированию украинского конфликта могут пройти в Москве. Это означает, что диалог продолжается и развивается достаточно эффективно.

Правда, намек Кирилла Дмитриева был сделан в довольно экзотичной форме – он опубликовал в своем телеграм-канале фотографию в футболке с надписью: «Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва».

Россия после контактов в Майами проанализирует, какие предложения в рамках мирного плана можно принять, а какие являются категорически неприемлемыми, заявил помощник Президента РФ Юрий Ушаков журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

«Я думаю, что большинство предложений, конечно, нам не подойдут, потому что мы будем держаться того, о чем мы условились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями. То, что было предложено украинцами и европейцами, мне кажется достаточно неконструктивным. Дмитриев кое-что сообщает, но мы ждем его возвращения. Я надеюсь, он вернется в понедельник и доложит прежде всего Президенту о результатах своих переговоров. После этого мы выработаем позицию, с которой пойдем дальше, в том числе в контакт с американцами», – сообщил Юрий Ушаков.

США уже дали понять Киеву, что те гарантии безопасности, которые Америка и НАТО готовы предоставить Украине, актуальны лишь в настоящий момент Фото: © Кирилл Зыков / РИА Новости

Позиция Киева ведет в тупик

Ранее, 26 ноября, телеканал CNN сообщал, что Украина не согласилась с тремя ключевыми для России пунктами предложенного мирного плана. Речь идет об отказе Украины от территорий Донбасса, предложении США ограничить численность украинской армии до 600 тысяч человек, а также об отказе Киева от стремления вступить в НАТО.

Как видим, перед нами достаточно неконструктивная позиция Зеленского и его европейских партнеров, которая ведет переговорный процесс по урегулированию российско-украинского кризиса в тупик.

Как заявил на прямой линии 19 декабря Президент России, стратегическая инициатива на фронте полностью находится в руках Вооруженных сил РФ. В зоне СВО находятся 700 тысяч российских военнослужащих. Российские военные контролируют Купянск, Красный Лиман взят примерно на 50 процентов. Освобождение Донбасса при таком положении дел на линии боевого соприкосновения – вопрос ближайшего времени. Более того, после освобождения Донбасса переговорные позиции Украины существенно ухудшатся, поскольку США уже дали понять Киеву, что те гарантии безопасности, которые Америка и НАТО готовы предоставить Украине, актуальны лишь в настоящий момент. В будущем их может не быть, если Украина продолжит затягивать или заводить в тупик мирные переговоры.