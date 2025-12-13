«Спасибо книгам вечно буду»: ИИ переводит Тукая

Как хорошо популярные нейросети владеют татарским языком? Можно ли безбоязненно пользоваться машинным переводом? Отличаются ли переводы друг от друга? Чтобы ответить на эти вопросы, мы «зарядили» стихотворением Габдуллы Тукая «Китап» и современной публицистической статьей три популярных в России ИИ-ассистента.





Мы попросили языковые модели AI перевести текст стихотворение Габдуллы Тукая «Китап» с татарского языка на русский

Мультивселенная нейросетей

Сегодня самому рядовому пользователю интернета доступно огромное многообразие нейросетей. Их использование становится частью нашего ежедневного опыта – ИИ-помощник встроен уже даже в браузер. При небольшом усилии (не прибегая к использованию VPN) можно раскопать ворох бесплатных сервисов не худшего качества. В то же время очевидно, что нейросети по-разному справляются с разными задачами.

Мы решили протестировать их в одном конкретном направлении, попросив языковые модели перевести текст (стихотворение и публицистика) с татарского языка на русский. В нашем импровизированном обзоре приняли участие DeepSeek, Алиса AI и GigaChat.

В качестве примера стихотворения использовалось произведение Габдуллы Тукая «Китап», а в качестве публицистики – статья газеты «Интертат» о современной поэзии.

DeepSeek

В 2023 году китайская компания High-Flyer запустила проект по созданию искусственного интеллекта. До тех пор компания использовала машинное обучение только для торговли акциями. Спустя два года, в январе 2025-го, ассортимент нейросеток пополнил «убийца ChatGPT» – DeepSeek модель R1. Ее появление наделало много шума, поскольку разработка DeepSeek-R1, мощность которой была сопоставима с последней моделью ChatGPT, оказалась многократно дешевле других нейросетей. Успех DeepSeek не оставил равнодушным даже Дональда Трампа, прокомментировавшего его фразами «сигнал тревоги» и «сигнал к действию» для американских технологических компаний.

Сейчас о китайской нейросети говорят не то чтобы много (в конце концов, рынок нейросетей сильно подрос за этот год – по разным оценкам, от 20 до 30%), однако в России китайский помощник занимает почетное второе место по популярности, по данным Mediascope. Хотя бы раз в месяц какой-нибудь ИИ используют 25 процентов россиян, и из них 9 процентов, то есть больше трети, выбирают именно DeepSeek (в основном это молодые мужчины).

Со стихотворением «Китап» DeepSeek справился удовлетворительно, сумев передать хотя бы общий смысл и даже рифму (что было частью задания). В оригинальном тексте много устаревших слов, но не это стало проблемой для нейросети – проблемой было все связать. В итоге получилась выразительная заумь в стиле Велимира Хлебникова. Который, к слову, родился всего на полгода раньше Тукая и даже провел в Казани 10 лет.

Тукай пишет:

«Һич тә күңлем ачылмаслык эчем пошса,

Үз-үземне күрәлмичә, рухым төшсә,

Җәфа чиксәм, йөдәп бетсәм, бу башымны

Куялмыйча җанга җылы һичбер төшкә; <…>»

DeepSeek переводит:

«Когда душа моя так сжата и темна,

И дух упал, себя не видя, без видна,

Когда мой разум истомлен, измучен весь,

И ни один сон теплый не сойдет на плеч; <…>»

С публицистикой DeepSeek справился лучше, но отдельные слова вызвали у него затруднения. Так, например, имя поэтессы Йолдыз Миннуллиной он временами вполне объяснимо путает со звездами. Также не поддалось переводу выражение «туган як», которое DeepSeek с роботической простотой назвал «родной стороной», а не «Родиной» или «родным краем». Но это все, как говорится, детали. Смысл текста он передал верно.

«Шундый заман килде: шигърият ниндидер девальвациягә кереп бара, дип уйлыйм мин. Аны аңлатып та булмый. Нәрсәдә аның сәбәбе? Тел саега барган саен, бер яктан, шигырь катлаулана, икенче яктан, гел примитивка әйләнеп бара. Менә шундый ике яссылыкта бәргәләнә шигърият. Шуны мин аңлата да алмыйм, үзем дә аңламыйм хәзер. Кая барып чыгар бу шигърият?! Шигърият жанр буларак үзен үзе бетереп бара кебек – шуны сизәм. Жанр буларак арзанаеп бара. Шуңа алар катлаулы итеп, кеше тиз генә анламаслык итеп язалар», – рассказывает татарский поэт Марсель Галиев «Интертату».

«Настало такое время: поэзия, я думаю, входит в какую-то девальвацию. Это невозможно объяснить. В чем ее причина? По мере старения языка, с одной стороны, стихи усложняются, с другой – постоянно упрощаются, становятся примитивными. Вот в этих двух плоскостях мечется поэзия. Это я и объяснить не могу, и сам сейчас не понимаю. Куда придет эта поэзия?! Поэзия как жанр сама себя, кажется, уничтожает – это я чувствую. Как жанр дешевеет. Поэтому они пишут сложно, так, чтобы человек не смог быстро понять», – переводит его нейросеть.

Алиса AI

Нейросетевой помощник от Яндекс, по данным все того же Mediascope, самый популярный ИИ-сервис в России и, кажется, самый доступный. Им пользуются 14 процентов россиян из тех 25, их средний возраст – 35-40 лет, чаще это мужчины, хотя чем выше возраст пользователей, тем меньше выражена половая характеристика.

Перевод стихотворения «Китап» от Алисы удивил образностью, при этом некоторые смыслы машина по пути потеряла. Например, в первом же четверостишии («…бу башымны куялмыйча җанга җылы һичбер төшкә») нейросеть обнаружила искру, связав ее с теплом, в то время как в двух известных переводах (Нияза Ахмерова и Марии Петровых) о тепле ни слова.

Так же и с «головой, забитой безрадостными мыслями» (тат. «Күңелсез уй белән тәмам әйләнсә баш…») – Алиса превращает эти мысли в «тяжкий рой тоски». Есть и очевидные промахи – например, на месте «дәртләр» («страсти/желания») и «дәрман» («сила/энергия») в строчке «Шуннан гына дәртләремә дәрман табам» (дословно – «Только она (речь о книге) дает силу моим желаниям») появляются «целебные лекарства».

Оригинал Тукая:

«Укып барган һәрбер юлым, һәрбер сүзем

Була минем юл күрсәткүче йолдызым;

Сөйми башлыйм бу дөньяның ваклыкларын,

Ачыладыр, нурланадыр күңлем, күзем»

Перевод Алисы AI:

«Каждый шаг мой, каждое слово,

Что я читаю, – путеводная звезда моя;

Начинаю понимать я мир,

И душа моя, и взор мой озаряются»

С переводом публицистики разница с DeepSeek оказалась небольшой – на уровне «Бывают на земле такие дни» и «Бывают такие дни на земле» (тат. «Җирдә була шундый көннәр» – название сборника поэтессы Йолдыз Миннуллиной). Но Алиса как будто пытается подобрать более точные слова. Она скажет не «сложные стихи», а «запутанные» («катлаулы»), не «плоскость», а «крайность» («яссылык»).

«Заманында шагыйрә Белла Ахмадулина бар иде. Ул үз шигырьләрен гаҗәеп укый иде. Аның шигырьләрен беркем дә аңламый һәм аның нәрсә әйтүен ачык кына беркем дә әйтә алмый иде. Ул бөек саналды. Аны «бөек» димәсәң, «аңламадым» дисәң – җүләр буласың», – написано в статье.

«В свое время была великая (в оригинале эпитет «великая» отсутствует, он появляется чуть ниже и в совсем иной коннотации, – прим. Т-и) поэтесса Белла Ахмадулина. Она удивительно читала свои стихи. Никто не мог понять их смысл, и никто не мог ясно объяснить, о чем она говорит. Ее считали великой. Если бы ты не называл ее «великой» и говорил «не понимаю» – считался бы невежей», – переводит Алиса. Придеремся еще раз: человеческий переводчик оба раза обошелся бы без «бы».

GigaChat

На третьем месте по популярности среди отечественных нейроюзеров – ИИ-помощник GigaChat. Это продукт Сбера, и обладает он примерно тем же функционалом, что любая нейросеть: отвечает на вопросы, может вести текстовый (и не только) диалог, генерирует изображения и так далее. Любопытно, что половозрастная характеристика пользователей GigaChat приближена к пользователям Алисы AI – мужчины и женщины в возрасте 35 плюс.

Стихотворение Тукая своим переводом GigaChat сильно упростил. Если DeepSeek и Алиса как будто пытались найти для каждого слова место, то GigaChat особенно не заморачивался – красота в простоте?

Сравните: «Когда душа моя закрыта на замок / И сам себя не вижу, если дух мой слаб, / Когда терзаюсь я, страдаю, голову мою / Не греет ни единая искра» и «Если вдруг мой дух притихнет, / И себя я позабуду, / Скорбью сердце закричит вновь, / Буду тихо слезы лить снова», – где перевод GigaChat, догадаться нетрудно.

Но за всей этой легкостью замыливается смысл стихотворения, чего, казалось бы, добиться непросто – стих-то только про перемены, которые происходят в человеке, когда он берет в руки книгу. Нейросеть также не увидела разницу между «рәхмәт» и «рәхмәт әйтә»:

«Каждая строка и слово

Звезды светят мне дороженьки,

Мир становится красивее,

Светит счастье словно солнце.



Легкость обретаю быстро,

Спасибо книгам вечно буду,

Сам себе доверюсь больше,

Завтра встречу смело взглядом»

С переводом прозы у GigaChat тоже не задалось. Так, например, «Марсель абый» в переводе на сберорусский стал загадочным «Марсель абзе» (не говоря уже об имени Йолдыз Миннуллиной, о которое спотыкается любая нейросеть). Некоторые слова слипаются в нейросетевом рту, как пельмени в морозилке, и получается не «туган як, әни турында», а лаконичное «родина-мать». Сравните оригинал и перевод все того же, но уже расширенного отрывка, в котором фигурирует Белла Ахмадулина:

«Заманында шагыйрә Белла Ахмадулина бар иде. Ул үз шигырьләрен гаҗәеп укый иде. Аның шигырьләрен беркем дә аңламый һәм аның нәрсә әйтүен ачык кына беркем дә әйтә алмый иде. Ул бөек саналды. Аны «бөек» димәсәң, «аңламадым» дисәң – җүләр буласың. Йолдыз да – менә шундый шагыйрә… Аңламадым, дисәң – җүләр буласың. Берни дә юк, дисәң дә – дөрес түгел. Ниндидер тыгыз фикерләр һәм күрелмәгән гаҗәеп образлар бар»;

«В свое время была поэтесса Белла Ахмадулина. Она потрясающе читала свои стихи. Никто не понимал ее стихов и никто не мог ясно объяснить, о чем она говорила. Ее считали великой. Если называешь ее «великой», то говоришь: «не понял» – значит, невежда. Звезда такая же, как эта поэтесса… Скажешь «не понял» – невежда будешь. Даже скажи «ничего нет» – неправильно получится. Какие-то глубокие мысли и невиданные чудесные образы присутствуют».

Если вы понимаете по-татарски, пояснения излишни. Если нет – будете еще долго разбирать перевод GigaChat, но все равно останетесь «невеждой».

«Кызыклы сорау бирдегез!»*

Конечно, сравнивать нейросети только в переводах (и только с татарского) не совсем честно, в конце концов каждая из них сильна по-своему: одна в генерации текста или изображений, другая в обработке данных, и т. д.

Но этот материал был написан для того, чтобы в очередной раз подчеркнуть: сегодня нейросети становятся инструментом повседневного использования, таким же, как микроволновка и телефон. Перевод – лишь одна из прикладных задач ИИ-помощников. Теперь они с успехом, хотя и в своей прямолинейной манере, заменяют программистов, а некоторые вполне могут поддержать живую человеческую беседу, да так, что особо впечатлительные люди относятся к этим беседам всерьез. Хотя без оператора нейросетям пока не обойтись – кто-то же должен контролировать эти робо-галлюцинации.

* С тат.: «Вы задали интересный вопрос» (так нейросети предваряют свой ответ пользователям)

Ибрай Ибрагимов