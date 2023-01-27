«Спасибо, доктор!»: около 100 медиков прошли реабилитацию благодаря депутатам Татарстана

Фото: gossov.tatarstan.ru

В санатории «Ливадия – Татарстан» завершается недельный курс реабилитации медработников, лечивших пациентов в «красной зоне» в период пандемии коронавируса. Восстановительное лечение прошли 50 медиков из разных районов республики, в основном это средний и младший медицинский персонал. В последний день их посетили председатель Комитета по социальной политике Госсовета РТ Светлана Захарова и председатель Федерации профсоюзов Татарстан Елена Кузьмичева, которая также является членом депутатского корпуса республики.

Парламентарии поблагодарили медицинских работников за самоотверженный труд, порой сопряженный с высоким риском ради спасения жизни и здоровья татарстанцев, и пожелали дальнейших успехов в работе.

«В самом начале пандемии, когда мы доставляли в больницы дополнительные средства индивидуальной защиты и одноразовые костюмы, мы обратили внимание на большую эмоциональную и физическую усталость медицинских работников и понимали, что впоследствии им тоже нужна будет реабилитация. Тогда речь шла о восстановлении лишь тех людей, кто переболел ковидом, медикам же было не до отдыха, – рассказала Светлана Захарова, – теперь, когда пандемия пошла на спад, появилась возможность, чтобы наши коллеги поправили свое здоровье, отдохнули, получили профилактические процедуры».

На одном из заседаний Госсовета председатель Комитета по социальной политике обратилась к депутатам и приглашенным с предложением открыть сбор средств на эти цели. Многие откликнулись, в том числе и татарстанцы, которые в свое время сами были пациентами этих врачей и медсестер. Так появилась акция «Спасибо, доктор!», и были собраны необходимые средства для ее реализации.

Проект поддержали объединение женщин-депутатов Госсовета РТ «Мәрхәмәт – Милосердие», региональное отделение партии «Единая Россия» и Федерация профсоюзов республики. За два года реализации проекта свое здоровье восстановили около 100 врачей и медицинских работников.

«„Спасибо, доктор!“ — очень добрый проект, мы начинали его реализацию в 2020 году, когда столкнулись с новыми вызовами, пандемией коронавирусной инфекции. — отметила Елена Кузьмичева, — Наши врачи и медработники взяли на себя основной удар, сутками работая в „красных зонах“, долгое время не видясь со своими близкими. Мы видим хороший отклик на этот проект, врачи благодарны, что имеют возможность оздоровиться и отдохнуть».

Так, два года назад пять профсоюзных здравниц Татарстана («Васильевский», «Ливадия – Татарстан», «Бакирово», «Шифалы Су – Ижминводы» и «Жемчужина») гостеприимно распахнули свои двери для сорока четырех медицинских работников старше 65 лет. Несмотря на свой возраст – а, как известно, именно люди 65 лет и старше находились в ковидной группе риска – все они остались на своем посту и продолжили работать.

В этом году профилактическое лечение было организовано на базе санатория «Ливадия – Татарстан». Как отметил директор санатория «Ливадия – Татарстан» Ленар Мухаметзянов, в здравнице разработана специальная программа по реабилитации перенесших Covid-19 и нейтрализации последствий заболевания, в которую, в частности, входит дыхательная гимнастика, лечебная физкультура, скандинавская ходьба, массаж, спелеокамера, водные процедуры с банным комплексом, работа психолога. Кроме того, для каждого медицинского работника разработана индивидуальная реабилитационная программа.

«Мы стараемся уделить внимание всем медицинским работникам, не только врачам, но и среднему и младшему медицинскому персоналу, – подчеркнула Светлана Захарова, – да, от врачей многое зависит, но, как правило, круглосуточно с пациентами находятся медицинские сестры и санитарки. Они сделали очень многое для того, чтобы люди быстрее выздоравливали и пандемия быстрее закончилась».

Помимо недельного курса восстановительного лечения, для врачей и членов их семей в санаториях и здравницах республики также были организованы «туры выходного дня», в рамках которых был предусмотрен и отдых, и лечение. Как отметила Елена Кузьмичева, такой возможностью побыть вместе с семьей и провести досуг с пользой для здоровья воспользовались более 1 тыс. врачей Татарстана.