«Спасибо деду за великую победу!»: жительница РТ рассказала о боевом пути ветерана войны

Жительница Пестречинского района Зифа Гимадиева присоединилась к онлайн-акции «Мой Герой — моя семья». Она рассказал о своем деде-фронтовике — Минегали Гимадиеве.

Будущий боец Гимадиев Минегали Мингазович родился в селе Шали Пестречинского района в 1909 году.

Он воевал под Москвой и Смоленском. Был ранен.

«В руку попал снаряд. И он лишился кисти правой руки», — рассказала Зифа Гимадиева.

За свое мужество был награжден медалью за Отвагу и орденом Победы.

После войны работал пастухом в колхозе имени М.Вахитова и удостоен звания пастуха года. Его портрет выставлен на ВДНХ в Москве.

Минегали Гимадиев ушел из жизни в возрасте 72 лет, в 1981 году.

«Спасибо деду за великую победу!» — говорит его внучка.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.