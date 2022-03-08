«Спасибо, что в выходной вы на посту»: Волонтеры подарили тюльпаны женщинам-медикам

«Волонтеры-медики» подарили цветы женщинам-врачам, которые работают в Международный женский день. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала координатор татарстанского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Анна Макарова.

Фото: татарстанское отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»

Она напомнила, что каждый год организация совместно с Казанским государственным медицинским университетом и Министерством по делам молодежи проводят акцию «Вам, любимые», приуроченную к Международному женскому дню.

Фото: татарстанское отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»

«Врачи уже два года на передовой и, несмотря на праздники, находятся на своих рабочих местах, спасая жизни очень многих людей. В рамках акции «Волонтеры-Медики» передали 270 тюльпанов и пожелали милым дамам здоровья и женского счастья», – рассказала Анна Макарова.

Сегодня «Волонтеры-медики» поздравили медработников Городской клинической детской больницы №18, ветеранов Казанского государственного медуниверситета, а также временно пребывающих из ДНР и ЛНР в санатории «Ливадия».

Фото: татарстанское отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»

«Рады сегодня прийти к вам в эту замечательную больницу, поздравить вас с Международным женским днём. Мы хотим как врачи врачей вас сегодня поздравить. Мы понимаем всю тяжесть ситуации и хотим сказать вам спасибо за то, что вы сегодня в выходной день находитесь здесь. И от всего сердца пожелать вам здоровья и, конечно, женского счастья», – отметил в поздравлении один из волонтеров в Казанской клинике.

В ответ медики 18-й казанской больницы поблагодарили ребят, которые пришли к ним и подарили цветы и пожелали молодым людям беречь своих любимых женщин, а девушкам – продолжать нести в мир любовь, тепло и весну.