«Спасибо, что не забываете»: волонтеры доставили более 15 тонн груза для бойцов СВО

Фото: Официальный канал администрации Новошешминского района

Бойцы СВО получили крупную партию гуманитарной помощи. Семь автомобилей волонтерской колонны преодолели долгий путь, чтобы поддержать военнослужащих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Колонну лично сопровождал глава Новошешминского района Татарстана Егор Тарнавский. Вес груза, собранного по конкретным запросам военных, составил более 15 тонн.

В доставленную помощь вошли два подготовленных автомобиля, мотоциклы, багги, генераторы, запчасти, строительные материалы для укрепления позиций, а также личные посылки и продукты длительного хранения.

Особой теплотой отличались детские письма и рисунки от школьников района. Эти искренние послания стали для защитников важной моральной поддержкой и напоминанием о том, ради кого они выполняют свой долг.

Принимая помощь, бойцы благодарили всех жителей района.

«Спасибо, что не забываете, что поддерживаете. Для нас это невероятно важно – знать, что о нас помнят в тылу», – говорили военнослужащие.

Доставка грузов в прифронтовые зоны связана с риском и требует большого мужества.

«Спасибо нашим волонтерам, которые, не жалея времени и сил, доставляют на передовую самое необходимое. В День волонтера от всей души поздравляю всех, кто делает добрые дела по зову сердца. Ваша работа бесценна», – отметил Егор Тарнавский.