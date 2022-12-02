«Спасибо, что Донбасс забрали»: Бывший военный из ДНР поговорил с Путиным

Бывший военнослужащий из Донецка Вадим Серик принял участие в онлайн-встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Он поблагодарил главу государства за вхождение освобожденных территорий Украины в состав России.

«Хотел бы очень сильно поблагодарить за то, что Донбасс забрали в Россию. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо вам», — сказал он. В 2015 году бывший военнослужащий в результате ранения получил инвалидность и передвигается на коляске – об этом в своем телеграм-канале сообщил врио ДНР Денис Пушилин.

Путин в ответ выразил восхищение мужеством и храбростью защитников Донбасса, рискнувших жизнью и здоровьем ради других. Чуть позже Вадиму Серику пришлось покинуть встречу с Путиным и эвакуироваться из-за обстрела.

Напомним, 30 сентября состоялась церемония подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.