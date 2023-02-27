Спасибо Биллу, что не кинул: о чем говорил Минниханов «Ак Барсу» перед стартом плей-офф

Рустам Минниханов встретился с игроками «Ак Барса» перед походом за четвертым Кубком Гагарина

Фото: rais.tatarstan.ru

Билл перевернул всё с ног на голову, вернее наоборот

«Всё в этом сезоне начиналось не так радужно, спасибо Зинэтуле Хайдяровичу, что не бросил команду в сложный момент. Искренне рад, что мы достойно подошли к плей-офф, команда сейчас на хорошей позиции, и у нас есть все шансы на победу», – сказал Рустам Минниханов на встрече с игроками клуба.

Действительно, еще пару месяцев назад, когда командой руководил Олег Знарок, «Ак Барс» воспринимался в КХЛ, как главное разочарование лиги текущего сезона. Но Зинэтула Билялетдинов всё перевернул с ног на голову (вернее наоборот, в исходное положение), и «Ак Барс» одержал досрочную победу в регулярном чемпионате КХЛ в Восточной конференции.

Сейчас уже «Ак Барс» называют главным фаворитом Востока на попадание в финал Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф казанцы сыграют «Татарское дерби» против «Нефтехимика» до четырех побед одной из команд. Первые матчи «барсы» проведут на своем льду 1 и 3 марта. Зинэтула Билялетдинов прекрасно отдает себе отчет, какие цели стоят перед «Ак Барсом» в плей-офф. Это неудивительно, ведь у специалиста четыре чемпионских титула в Казани, включая три Кубка Гагарина.

Большие надежды и трогательная сцена от Даниса Зарипова под шутки тренера

«В целом считаю, что команда достойно прошла регулярный чемпионат. Но это не самое главное, а плей-офф. Поэтому надеюсь, что и в дальнейшем продолжим с достоинством выполнять написанное (тренер показал на логотип с надписью «Только честный труд»). Другого пути у нас нет. Я верю в ребят, надежды у нас большие. Все реально», – заверил Билялетдинов.

Тренер не забыл отдать должное Данису Зарипову, который на прошлой неделе провел заключительный матч в своей карьере.

«Хочу поблагодарить Даниса Зарипова. Это великий игрок, легенда всего российского хоккея. Он очень много сделал для нашей страны, для Татарстана. Я думаю, что в будущем продолжит приносить нам пользу. Таких людей нельзя просто так отпускать, надо правильно их использовать. Слишком много знает и слишком многое умеет», – пошутил Билялетдинов.

В ответ президент «Ак Барса» Наиль Маганов заверил всех собравшихся, что Даниса Зарипова никто не отпустит. Будет интересно, в какой роли продолжит свою карьеру в Казани «Капитан Татарстан». Варианты понятны: или тренер, или функционер. Но ранее Зарипов после прощального матча говорил, что до конца сезона останется с командой в роли игрока, хоть и не выйдет на лед в матчах.

Данис Зарипов на прошлой неделе провел заключительный матч в своей карьере Фото: rais.tatarstan.ru

От «Капитана Татарстана» – Радику абый аки «Тасманский дьявол»

Сегодня же Данис Зарипов перед Раисом Татарстана и другими участниками встречи торжественно объявил о передаче капитанского звания новому лидеру «Ак Барса» Александру Радулову. Форвард завершил регулярный чемпионат лучшим бомбардиром казанцев и третьим в числе самых результативных игроков КХЛ.

В словах же Даниса Зарипова сквозила грусть. Все же летом он собирался принять совсем другое участие в походе за четвертым Кубком Гагарина. Но легенда «Ак Барса» и всей КХЛ переоценил свои силы. Также помешали ряд травм, которые так и не позволили 41-летнему хоккеисту выйти на оптимальные кондиции.

«Пришло время закончить с официальными играми. Сам понял это и осознал. Хочу пожелать ребятам успехов. Впереди непростой путь, и все это прекрасно понимают. Я буду рядом, всеми возможными способами буду помогать, направлять команду к победе. Вместе мы преодолеем рубеж неудач и дойдем до самого верха.

С полной уверенностью передаю роль капитана Александру Радулову. Уверен в этом человеке не только на льду, но и вне льда. Знаю его много лет, знаю его энергию и искреннее желание побеждать», – заверил теперь уже экс-капитан.

Так или иначе, теперь команду в роли капитана поведет Александр Радулов. Он тепло обнялся с Зариповым и обратился с ответным словом к команде и Рустаму Минниханову.

«Хочу поблагодарить за доверие, поддержку, за всё то, что вы делаете для нас. Вы поддерживаете нас и в трудные моменты, и в моменты радости. Впереди всё самое интересное, мы все вместе будем работать, идти к единой цели. Дай Бог, чтобы у нас всё получилось», – сказал «Тасманский дьявол», или «Радик абый», как называют его в «Ак Барсе».

Теперь команду в роли капитана поведет Александр Радулов Фото: rais.tatarstan.ru

«Только честный труд: Минниханову показали логотип и видеоролик под стартующий плей-офф

Остается отметить, что на сегодняшней встрече Рустаму Минниханову презентовали логотип, который был разработан «Ак Барсом» специально под плей-офф-2023. Основу изображения составляет крылатая фраза Зинэтулы Билялетдинова «Только честный труд», которая публично прозвучала в 2018-м году в чемпионской раздевалке «Ак Барса». Сразу после завоевания казанцами третьего Кубка Гагарина.

По ходу всей встречи Рустам Минниханов, Наиль Маганов и сам Билл неоднократно апеллировали в своих речах к этому лозунгу. Более того, Раису республики подарили фирменную толстовку с новым логотипом. А также показали специальный видеоролик, снятый «Ак Барсом» к плей-офф.

Пересказывать его содержание мы не будем, поскольку презентация ролика запланирована «Ак Барсом» на ближайшие дни. Возможно, его покажут уже завтра. Как можно догадаться, на видео будет много Зинэтулы Билялетдинова. Это закономерно, он заслужил.

Наиль Маганов: «Мы рады, что традиция продолжается, что Рустам Нургалиевич всегда лично напутствует нашу команду, это ценно и приятно для игроков и тренеров» Фото: rais.tatarstan.ru

«За вами всегда стоит Татарстан, вы – часть нашей общей семьи»

Впереди у «Ак Барса» плей-офф. В клубе все рассчитывают на долгий путь. Особенно учитывая быстрый вылет из розыгрыша Кубка Гагарина в прошлом году, который стоил казанского этапа карьеры Дмитрию Квартальнову. Все предпосылки для более удачного выступления у «Ак Барса» сегодня есть.

«Мы рады, что традиция продолжается, что Рустам Нургалиевич всегда лично напутствует нашу команду, это ценно и приятно для игроков и тренеров. Победа зависит в том числе и от нее, но в основе всего лежит только честный труд. Регулярный чемпионат был непростым, но в концовке мы показали, что и состав у нас сильнейший, и тренерский штаб. Что с атакующим потенциалом всё хорошо, в обороне порядок. И что во всех линиях у нас есть и глубина, и мастерство.

Костяк команды прекрасно знает, как наши болельщики ждут побед, что бывает на трибунах в плей-офф. Что команду поддерживает весь Татарстан. А наши новички, которые проведут первый плей-офф за «Ак Барс», одновременно и очень опытные, и голодные до побед, что важно для команды.

Знайте, что за вами всегда стоит Татарстан, вы – часть нашей общей семьи. Помните это, представляя нас, а мы вас всегда поддержим. Удачи нам всем!» – резюмировал встречу Наиль Маганов.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru