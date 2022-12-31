Спасенную в Чистопольском районе косулю выпустили на свободу – видео

Фото: Госкомитет рт по биоресурсам

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам выпустили косулю, гулявшую в Чистопольском районе, в естественную среду обитания. О том, что дикое животное забрело в населенный пункт и не может найти дорогу в лес, ведомству сообщили озабоченные жители.

Косулю спасли и выпустили влес – сейчас животному ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Напомним, в ноябре «Татар-информ» сообщал о спасении еще одной косули – она застряла в заборе в Алексеевском районе.