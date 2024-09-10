Спасенного в Нижнекамске лебедя Ванюшу выпустили в дикую среду — видео

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске выпустили на волю молодого лебедя, спасенного в конце июня из СНТ «Строитель» в Нижнекамском районе. Спустя два с половиной месяца птенец окреп и значительно вырос. Выхаживала его нижнекамка Светлана Акинфеева.

«С первой минуты, когда я его увидела, на каком-то на своём инстинктивном уровне я поняла, что это мальчик. И он ко мне так прижался, так прижался, и я такая: "Ты же мой Ванюша». Он откликается на это имя, бегает за мной по дому, по курятнику. Зову его :"Ванюша, Ванюша!" Он кушать идет», — рассказала Светлана.

А начиналась эта история в конце июня. Дачники заметили в озере у СНТ «Строитель» отбившегося от стаи птенца – родители с выводком не принимали гадкого утенка. На помощь пришел эколог Эдуард Иванов, который помог выловить птенца. Затем уходом за ним занялась Светлана Акинфеева. Она тщательно подготовилась: изучила массу информации и следовала опыту бывалых орнитологов.

Выходить осиротевшего Иванушку помогли Светлане ее домашние птицы. В первый же день она поместила лебеденка в брудер вместе с выводком птенцов. В отличии от уток на озере, цыплята приняли приемыша. Обычная ванна служила ему водоемом.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Прекрасно жил у меня, почти три месяца, вырос в огромную птицу. Я думаю, что у него всё получится, он сможет и на озере адаптироваться, потому что птица молодая. Как раз в таком возрасте они начинают сбиваться в стаи, поэтому я думаю, у него есть шанс стать вольной птицей», — поделилась горожанка.

Выпустить птицу было решено на Лебяжьем озере. Сородичей на этом водоеме очень много, и именно тут они начинают сбиваться в стаи перед перелетом в теплые края. Передавая своего Ваню в руки начальника межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам, Светлана еле сдерживала слезы.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Я очень благодарен нашему волонтеру Светлане, что она откликнулась и сделала большое, светлое дело. Вырастила краснокнижное животное. Надеемся, что он адаптируется к природным условиям, станет полноценной дикой птицей и создаст свою семью. Будет ежегодно прилетать на это озеро со своим потомством», — прокомментировал начальник нижнекамского межрайонного отдела Государственного комитета по биоресурсам Эдуард Иванов.

В теплые края лебеди улетают позже других перелетных птиц, примерно 10-20 ноября. До этого времени за птицей будут приглядывать. Если у лебедя не получится улететь на зимовку, его выловят и вернут Светлане.