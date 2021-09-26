Спасатели вытащили жителя РТ, который застрял в иле на Каме во время рыбалки

Сегодня около половины двенадцатого очевидцы сообщили на единый номер экстренных служб 112, что в поселке Алексеевское рыбак застрял в иловых отложениях на Каме и не может выбраться на берег.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место прибыли спасатели ЗПСО №3, они увидели 68-летнего мужчину, которого засосало в ил пока он рыбачил. Спасатели вытащили рыбака при помощи жесткого спасательного щита и длинной веревки, доставили на берег и передали медикам скорой помощи.

Фото: © пресс-службе ГУ МЧС России по РТ

После осмотра мужчину отпустили домой.

Фото: © пресс-службе ГУ МЧС России по РТ