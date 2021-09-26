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Ру Тат
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26 сентября 2021  16:22

Спасатели вытащили жителя РТ, который застрял в иле на Каме во время рыбалки

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Сегодня около половины двенадцатого очевидцы сообщили на единый номер экстренных служб 112, что в поселке Алексеевское рыбак застрял в иловых отложениях на Каме и не может выбраться на берег. 

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место прибыли спасатели ЗПСО №3, они увидели 68-летнего мужчину, которого засосало в ил пока он рыбачил. Спасатели вытащили рыбака при помощи жесткого спасательного щита и длинной веревки, доставили на берег и передали медикам скорой помощи.

 

Фото: © пресс-службе ГУ МЧС России по РТ

После осмотра мужчину отпустили домой. 

 

 

Фото: © пресс-службе ГУ МЧС России по РТ

 

 

Фото: © пресс-службе ГУ МЧС России по РТ

 

 

 

 

#спасение рыбаков
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