Спасатели вытащили рыбака, провалившегося под тонкий лед на Каме
Вблизи села Змеево Чистопольского района РТ на реке Каме спасатели вытащили 21‑летнего рыбака, который провалился под тонкий лед. Добраться до него удалось с помощью судна на воздушной подушке – техника позволила быстро преодолеть опасный участок и вытащить мужчину из воды.
Как уточнили в ГУ МЧС России по РТ, причиной происшествия стал выход на лед толщиной менее 7 сантиметров. Материалы по факту случившегося переданы в административную комиссию для привлечения рыбака к ответственности.