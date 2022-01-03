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Ру Тат
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Происшествия
3 января 2022  12:04
Павел Климчак

Спасатели вытащили автомобиль водителя, застрявшего в снегу на дороге посреди поля в РТ

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Сегодня около четырёх часов утра по номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на полевой дороге у деревни Александровка Лениногорского района автомобиль застрял в снегу.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ 

Самостоятельно водитель не мог вытащить автомобиль. Прибывшие на место спасатели помогли мужчине вытащить его автомобиль из снежного перемёта, после чего сопроводили его до трассы. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#застрял в снегу #спасатели
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