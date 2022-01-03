Спасатели вытащили автомобиль водителя, застрявшего в снегу на дороге посреди поля в РТ
Сегодня около четырёх часов утра по номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на полевой дороге у деревни Александровка Лениногорского района автомобиль застрял в снегу.
Самостоятельно водитель не мог вытащить автомобиль. Прибывшие на место спасатели помогли мужчине вытащить его автомобиль из снежного перемёта, после чего сопроводили его до трассы. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.