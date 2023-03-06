Спасатели выгнали из квартиры в Казани ворону, которая напугала ребенка

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

К спасателям обратилась жительница Казани. Женщина рассказала, что к ней в квартиру залетела большая ворона, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие по адресу сотрудники ЗПСО №2 выяснили, что в жилище через форточку влетела ворона. Бабушка и внук не смогли самостоятельно выгнать наглую птицу на улицу. К тому же, они ее испугались.

Спасатели, открыв окно, выпустили птицу на волю.