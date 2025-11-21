Спасатели, волонтеры, ученые: в Казани наградили 75 «героев нашего времени»

Сегодня в Казани состоялась торжественная церемония награждения жителей Татарстана за героические поступки, совершенные ими в повседневной жизни в рамках республиканской премии «Герои нашего времени. Наследники Победы». Церемония стала юбилейной, она проходит при поддержке партии «Единая Россия», а организует ее «Молодая гвардия Единой России».

Всего на церемонии наградили 75 человек разных возрастов и профессий: от школьников, не раздумывавших броситься в огонь, до ветеранов, чей труд – уже сам по себе подвиг.

Награды вручались в нескольких ключевых номинациях:

«Юный герой» – детям до 17 лет, проявившим смелость;

«Герой нашего времени» – взрослым, совершившим отважные поступки;

«Доброволец Татарстана» – волонтерам гуманитарных миссий;

«Гуманитарная помощь» —для организаций и органов власти, регулярно отправляющих гуманитарную помощь на территории ДНР, ЛНР, Курской, Запорожской и Херсонской областей.

Также были награждены военнослужащие – участники СВО, предприятия и муниципальные районы, активно оказывающие гуманитарную помощь.

«Место для подвига в нашей жизни есть всегда, и оно очень многогранно. Героизм – это не только отчаянный поступок в условиях трудностей, это и повседневная жизнь наших людей. Хорошо учиться, заботиться о ближних, помогать посторонним, спасать – вот место для геройства», – обратился к собравшимся Председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

Он подчеркнул воспитательное значение таких мероприятий, отметив, что на примере конкретных поступков молодежи и формируется характер подрастающего поколения. Отдельно Фарид Мухаметшин поблагодарил тех, кто оказывает поддержку участникам СВО, отправляя гуманитарные грузы.

«Не бывает маленьких героев. Все они – большие настоящие, совершившие поступок, достойный уважения», – резюмировал он.

Одна за другой на сцену поднимались самые разные истории, каждая из которых заслуживала отдельного рассказа.

В огне не горят: 11-летняя Каролина Смородинова из Нижнекамска, выведшая на балкон младших брата и сестру во время пожара в квартире. Житель Кукмора Азат Ярмухаметов, вынесший из горящего дома пятерых человек, включая младенца.

Волна мужества: Спасатели Андрей Аверьянов и Динар Гиниятуллин, вовремя подоспевшие к перевернувшемуся матрасу с детьми на озере Комсомольском. Полицейский Фаниль Галяветдинов из Чистополя, на катамаране спасший тонущую девушку ночью на Каме.

Сила знаний и таланта: 17-летний Никита Перов из Казани – двукратный золотой медалист Международной химической олимпиады. 17-летний Ибрагим Ахмадуллин, разработавший систему защиты городов от атак дронов. 30-летний ученый Ильхам Галиуллин, совершивший астрофизическое открытие. 24-летний Юрий Маясин, создавший технологию 3D-моделирования раковых опухолей для точной химиотерапии.

Добро без границ: 7-летняя Аврора Баринова из Зеленодольска – самый маленький волонтер Татарстана. 85-летняя Савия Шакирьянова – «серебряный» волонтер, отправившая 28-ю партию гуманитарки. Арина Левина из Мамадыша, работающая в госпитале в Курской области.

«В такое непростое время люди, которые спасают жизни других, делают достижения в спорте и науке, – это те, на кого мы должны равняться. По телу пробегают мурашки, когда видишь столько людей, сильных духом», – сказал руководитель татарстанского отделения «Молодой Гвардии», депутат Госсовета РТ Руслан Шигабуддинов.

Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров добавил:

«Герои нашей республики, герои нашей страны! Что такое подвиг, что такое любовь к своей стране и ближнему? Это любая, даже самая элементарная помощь. Когда есть открытое доброе сердце, у нашей республики, у нашей страны есть большое будущее!» – уверен министр.

После церемонии пожарный Руслан Щукин поделился своими ощущениями с журналистами. На вопрос, было ли страшно в тот момент, он ответил просто и профессионально.

«За много лет службы все как-то на автоматизме стало. Все произошло в секунду, принял решение с холодной головой», – сказал он.

Он также высказался о самой премии.

«Это очень хорошо, что есть такая организация. Есть незамеченные герои, которые могут спасти ребенка, помочь – это надо замечать», – подчеркнул Щукин

На вопрос, почему он выбрал такую профессию, Руслан ответил: «Есть такая работа, которую должны делать. Я, наверное, из тех людей, кто приходит на работу с улыбкой».

Торжественная церемония стала не просто вручением наград, а мощным общественным событием. Она наглядно показала, что героизм – это не абстрактное понятие из прошлого, а реальные дела сегодняшнего дня.

Республиканская премия «Герои нашего времени» и форум маленьких героев реализуется в Татарстане с 2013 года. Премия является ежегодной. За годы реализации проекта подано более 1500 заявок, вручено 258 нагрудных знаков, в том числе нагрудных знаков «Герой нашего времени» – 192 татарстанцам, нагрудных знаков «Юный герой» – 66 юным гражданам республики.

Премия призвана отметить следующие категории: спасение жизней, благотворительность, достижения и вклад в развитие разных отраслей, успехи в учебе и общественной деятельности. Она проводится на средства гранта РТ на развитие гражданского общества, а также на гранты НКО, реализующим социально значимые проекты.

Поддержку в организации премии и форума оказывают Государственный Совет Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи РТ, Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» и всероссийская общественная организация «Молодая гвардия Единой России».