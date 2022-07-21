Спасатели в РТ пришли на помощь пожилой женщине, которая пошла за ягодами и заблудилась

Накануне вечером от жительницы Зеленодольска поступило сообщение, что возле деревни Большие Ширданы потерялась ее 80-летняя подруга.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, женщина отправилась за ягодами, но почувствовала себя плохо и заблудилась.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На поиски бабушки были направлены сотрудники полиции, спасатели Казанского ПСО МЧС России и медики скорой помощи.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В 23.55 спасатели нашли женщину, которая лежала на дороге в поле. Ее доставили до кареты скорой помощи. Спасенная была доставлена в ЦРБ Зеленодольска.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ



