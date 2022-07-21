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Ру Тат
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Происшествия
21 июля 2022  13:27
Полина Шевчук

Спасатели в РТ пришли на помощь пожилой женщине, которая пошла за ягодами и заблудилась

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Накануне вечером от жительницы Зеленодольска поступило сообщение, что возле деревни Большие Ширданы потерялась ее 80-летняя подруга.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, женщина отправилась за ягодами, но почувствовала себя плохо и заблудилась.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На поиски бабушки были направлены сотрудники полиции, спасатели Казанского ПСО МЧС России и медики скорой помощи.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В 23.55 спасатели нашли женщину, которая лежала на дороге в поле. Ее доставили до кареты скорой помощи. Спасенная была доставлена в ЦРБ Зеленодольска.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ


 

#спасли женщину #МЧС РТ
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