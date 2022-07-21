Спасатели в РТ пришли на помощь пожилой женщине, которая пошла за ягодами и заблудилась
Накануне вечером от жительницы Зеленодольска поступило сообщение, что возле деревни Большие Ширданы потерялась ее 80-летняя подруга.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, женщина отправилась за ягодами, но почувствовала себя плохо и заблудилась.
На поиски бабушки были направлены сотрудники полиции, спасатели Казанского ПСО МЧС России и медики скорой помощи.
В 23.55 спасатели нашли женщину, которая лежала на дороге в поле. Ее доставили до кареты скорой помощи. Спасенная была доставлена в ЦРБ Зеленодольска.