Спасатели в РТ отыскали бригаду электриков-аварийщиков, застрявших в заснеженном поле

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Верхнеуслонском районе РТ спасатели помогли сотрудникам частной компании, обслуживающей электросети, которые застряли в заснеженном поле неподалеку от села Коргуза. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Выяснилось, что четверо специалистов выехали на ремонт линии электроснабжения и оставили служебный автомобиль в четырех километрах от предполагаемого места аварии. Оставшийся путь они преодолели на мотобуксировщике. Однако после завершения работ техника отказала – мотобуксировщик не заводился, и мужчины не смогли вернуться к машине.

Тогда специалисты обратились за помощью. На место прибыли спасатели ЗПСО №2. На снегоходе они добрались до электриков и доставили их в село Коргуза. Никто не пострадал.