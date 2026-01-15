news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 15 января 2026 11:25

Спасатели в РТ отыскали бригаду электриков-аварийщиков, застрявших в заснеженном поле

Читайте нас в
Телеграм
Спасатели в РТ отыскали бригаду электриков-аварийщиков, застрявших в заснеженном поле
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Верхнеуслонском районе РТ спасатели помогли сотрудникам частной компании, обслуживающей электросети, которые застряли в заснеженном поле неподалеку от села Коргуза. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Выяснилось, что четверо специалистов выехали на ремонт линии электроснабжения и оставили служебный автомобиль в четырех километрах от предполагаемого места аварии. Оставшийся путь они преодолели на мотобуксировщике. Однако после завершения работ техника отказала – мотобуксировщик не заводился, и мужчины не смогли вернуться к машине.

Тогда специалисты обратились за помощью. На место прибыли спасатели ЗПСО №2. На снегоходе они добрались до электриков и доставили их в село Коргуза. Никто не пострадал.

#спасли людей #Верхнеуслонский район РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Фарид Салман рассказал, как мусульманам следует провести Ночь Мирадж

Фарид Салман рассказал, как мусульманам следует провести Ночь Мирадж

14 января 2026
Для жителей почти 15 тыс. многоквартирных домов в Татарстане запущены чаты в МАХ

Для жителей почти 15 тыс. многоквартирных домов в Татарстане запущены чаты в МАХ

14 января 2026