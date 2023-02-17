Спасатели сняли с крыши магазина в Казани рабочего, который чистил снег и не смог слезть

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о том, что на улице 4-я Калининградская в Казани требуется помощь спасателей, поступило накануне в 19.10 на единый номер вызова экстренных служб 112, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие по вызову спасатели ЗПСО №2 выяснили, что рабочий убирал снег с крыши магазина. Однако обратно спуститься не смог – лестницы оказались слишком короткие. На крыше пробыл уже более двух часов и стал замерзать.

Спасатели развернули трехколенную лестницу и сняли мужчину с крыши.

