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Происшествия 26 июля 2024 13:53

Спасатели сняли крановщика, которому стало плохо, с 50-метровой высоты в Челнах

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В Набережных Челнах оператору башенного крана стало плохо на рабочем месте, расположенном на высоте 50 метров. Ситуация потребовала немедленного вмешательства специалистов МЧС России, сообщили в ведомстве.

Бригада спасателей оперативно прибыла на место происшествия. Используя профессиональное альпинистское оборудование и системы страховки, они успешно провели сложную операцию по спуску 47-летнего мужчины с опасной высоты.

После благополучной эвакуации крановщик был незамедлительно передан под наблюдение медицинских работников для оказания необходимой помощи.

#МЧС России
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