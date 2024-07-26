Спасатели сняли крановщика, которому стало плохо, с 50-метровой высоты в Челнах

В Набережных Челнах оператору башенного крана стало плохо на рабочем месте, расположенном на высоте 50 метров. Ситуация потребовала немедленного вмешательства специалистов МЧС России, сообщили в ведомстве.

Бригада спасателей оперативно прибыла на место происшествия. Используя профессиональное альпинистское оборудование и системы страховки, они успешно провели сложную операцию по спуску 47-летнего мужчины с опасной высоты.

После благополучной эвакуации крановщик был незамедлительно передан под наблюдение медицинских работников для оказания необходимой помощи.