Спасатели сняли кольцо с опухшего пальцы жительницы Казани

Кольцо застряло на пальце 37-летней жительницы Казани. Снять его самостоятельно не получилось, палец опух, боль была достаточно сильной. Пришлось прибегнуть к помощи спасателей.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, по вызову выехала дежурная смена ЗПСО №2. 13 минут ушло у них на то, чтобы освободить воспаленный палец женщины от кольца.

В МЧС напоминают: если кольцо не снимается, не тяните и не крутите. Попытки резко стянуть кольцо или прокрутить его могут усилить отек и травмировать кожу. Снимите с руки другие кольца и браслеты, не сжимайте кулак, держите руку выше уровня сердца – это поможет уменьшить приток крови и немного снизить отек.

Попробуйте смазать палец. Если отек небольшой, можно нанести на палец и под кольцо мыло, крем, масло или гель – иногда это помогает аккуратно снять украшение. Если не удается, приложите холод – оберните палец прохладным влажным полотенцем на 5–10 минут: холод уменьшит отек. Не прикладывайте лед напрямую, чтобы не обморозить палец. Обратитесь за помощью к спасателям или к врачам.