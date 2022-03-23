Спасатели рассказали жителям поселка Аки в Казани о мерах безопасности при паводке

В Казани активно проводятся мероприятия, которые направлены на минимизацию ущерба от весенних талых вод. Каждый день спасатели ЗПСО №2 объезжают по городу места, которые может подтопить, и проводят с жителями разъяснительные беседы, раздают им памятки с правилами поведения.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Так, сегодня они выезжали в поселок Аки в Советском районе Казани, чтобы промониторить ситуацию с мостовыми переходами и водопропускными трубами, а также предупредить местных жителей, как надо действовать при угрозе подтопления дома.

На улице Степной спасатели прочистили от снега и мусора проходящую по дну канавы дренажную трубу, чтобы талая вода не поднялась и не затопила частный огород подворья. После этого они побеседовали с хозяйкой дома и вручили ей тематическую памятку.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Подобную работу казанские спасатели продолжат и дальше, чтобы добиться минимизации ущерба от проходящего паводка в столице республики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.