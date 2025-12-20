Спасатели проверили толщину льда и провели беседу с рыбаками на Камском Устье

Сегодня в районе Камского Устья сотрудники ГУ МЧС России по РТ провели мониторинг ледовой обстановки и профилактическую работу с рыбаками.

Сейчас толщина льда достигает от 5 до 15 см. Однако на льду есть опасные участки — промоины, где толщина льда от 0 до 2 см.

‎Инспекторы ГИМС, спасатели ЗПСО №1 Поисково-спасательной службы РТ, представители муниципального образования провели 22 беседы и раздали 46 памяток. Нарушений не выявлено, в местах выхода рыбаков толщина льда составляла от 10 до 15 см.

‎Важно помнить, что нельзя выходить на лед при толщине менее 7 см, выезжать на лед на автотранспорте вне оборудованных ледовых переправ, проверять прочность льда ударами ноги, пробивать множество лунок на ограниченной площади, а также прыгать, бегать по льду и собираться большими группами.