news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 20 марта 2025 14:01

Спасатели прогнали с тонкого льда двоих казанцев с собаками

Читайте нас в
Телеграм
Спасатели прогнали с тонкого льда двоих казанцев с собаками

Житель Казани позвонил на номер 112 и сообщил, что около Чаши на улице Сибгата Хакима двое детей 8–9 лет гуляют и прыгают на льду Казанки. Мужчина опасался за их безопасность, ведь сейчас выход на лед крайне опасен. Об этом «Татар-информу» рассказали в ГУ МЧС Росси по РТ.

Однако, когда на место прибыли спасатели, выяснилось, что на льду находятся не дети, а двое взрослых с собаками. Им провели профилактическую беседу, вручили памятки о правилах безопасности, после чего они покинули опасный участок.

#ГУ МЧС по РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«С каждого брали по 3-5 тысяч рублей»: как в Казани зарабатывали на нелегальных мигрантах

«С каждого брали по 3-5 тысяч рублей»: как в Казани зарабатывали на нелегальных мигрантах

19 марта 2025
Продажи упали на четверть: авторынок России пережил один из худших месяцев за 10 лет

Продажи упали на четверть: авторынок России пережил один из худших месяцев за 10 лет

19 марта 2025