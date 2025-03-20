Спасатели прогнали с тонкого льда двоих казанцев с собаками

Житель Казани позвонил на номер 112 и сообщил, что около Чаши на улице Сибгата Хакима двое детей 8–9 лет гуляют и прыгают на льду Казанки. Мужчина опасался за их безопасность, ведь сейчас выход на лед крайне опасен. Об этом «Татар-информу» рассказали в ГУ МЧС Росси по РТ.

Однако, когда на место прибыли спасатели, выяснилось, что на льду находятся не дети, а двое взрослых с собаками. Им провели профилактическую беседу, вручили памятки о правилах безопасности, после чего они покинули опасный участок.