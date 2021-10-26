Спасатели продолжают поиски третьего рыбака на реке Ик в Тукаевском районе

За вчерашний день спасателями ЗПСО №6 методом траления было обследовано порядка 30 тыс. кв. метров акватории реки Ик, осмотрено 20 км береговой линии. 50-летний мужчина пока не найден. Поисково-спасательные работы продолжаются. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, что в минувшую субботу в Тукаевском районе на реке Ик перевернулась лодка с тремя рыбаками. Двоих погибших мужчин нашли. Поиски третьего продолжаются.