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Ру Тат
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26 октября 2021  08:09
Полина Шевчук

Спасатели продолжают поиски третьего рыбака на реке Ик в Тукаевском районе

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За вчерашний день спасателями ЗПСО №6 методом траления было обследовано порядка 30 тыс. кв. метров акватории реки Ик, осмотрено 20 км береговой линии. 50-летний мужчина пока не найден. Поисково-спасательные работы продолжаются. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, что в минувшую субботу в Тукаевском районе на реке Ик перевернулась лодка с тремя рыбаками. Двоих погибших мужчин нашли. Поиски третьего продолжаются.

 

#МЧС РТ #утонули рыбаки #поиски рыбаков
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