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Происшествия 31 октября 2024 18:39

Спасатели приостановили поиски пропавшего рыбака на реке Кама в Татарстане

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С сегодняшнего дня спасатели приостановили поиски пропавшего рыбака на реке Кама в Татарстане.

На протяжении 4 дней спасатели искали 46-летнего мужчины, который пропал во время рыбалки на реке Кама.

Скорее всего, мужчина выпал из лодки и не смог доплыть до берега.

За последние сутки спасатели осмотрели 45 километров береговой линии и осмотрели акваторию на площади 22 квадратных километра.

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