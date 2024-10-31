С сегодняшнего дня спасатели приостановили поиски пропавшего рыбака на реке Кама в Татарстане.

На протяжении 4 дней спасатели искали 46-летнего мужчины, который пропал во время рыбалки на реке Кама.

Скорее всего, мужчина выпал из лодки и не смог доплыть до берега.

За последние сутки спасатели осмотрели 45 километров береговой линии и осмотрели акваторию на площади 22 квадратных километра.