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Спасатели приостановили поиски пропавшего рыбака на реке Кама в Татарстане
С сегодняшнего дня спасатели приостановили поиски пропавшего рыбака на реке Кама в Татарстане.
На протяжении 4 дней спасатели искали 46-летнего мужчины, который пропал во время рыбалки на реке Кама.
Скорее всего, мужчина выпал из лодки и не смог доплыть до берега.
За последние сутки спасатели осмотрели 45 километров береговой линии и осмотрели акваторию на площади 22 квадратных километра.
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